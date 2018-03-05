اتفق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة و اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على التعاون المشترك لتوعية المهندسين الكويتيين الشباب وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص ، مؤكدين البدء في إعداد اتفاقية تعاون بينهما.

جاء ذلك في ختام لقاء عقد بين أمين عام البرنامج فوزي المجدلي مع رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان يوم أول من أمس في مقر الجهاز التنفيذي للدولة حيث تم بحث مشروع القرار الخاص بالنسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي تطالب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ببقائها على حالها خصوصا وأنها تعاني من عدم توفر الخبرات المحلية التي تحددها اشتراطات المشاريع التي تصممها وتنفذها وتشرف عليها هذه المكاتب أو الدور الاستشارية.

وقال المجدلي ختام الاجتماع: لقد استمعنا الى وجهة نظر الأخوة في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وهم قطاع حيوي وهام لاستقطاب العمالة الوطنية ، وتم الاتفاق على أن يتواصل التعاون بيننا من خلال الاعداد لمذكرة تعاون مشترك، وتزويدنا بالاحتياجات الوظيفية للمكاتب الهندسية من وظائف هندسية وادارية ومحاسبية وفنية.

واشاد بتعاون الاتحاد ورغبته في استقطاب مزيد من المهندسين وغيره من المهن للعمل في المكاتب والدور الهندسية الكويتية مع مراعاة ظروف العمل ومتطلباته عندهم، مضيفا لقد أستمعنا لوجهة نظر الاتحاد وسنتعاون معهم بمخاطبة الجهات المعنية لتعديل اشتراطات تصميم وتنفيذ والاشراف على المشاريع والمعروفة باسم الـ “TOR”.

وثمن المجدلي، بمشاركة وسعي الاتحاد الى التواصل مع المهندسين من خلال مشاركته بمبادرة الملتقى الأول للمهندسين الشباب حديثي التخرج والتي ستقام 25 الشهر الجاري بالمكتبة الوطنية برعاية ودعم من وزارة الدولة لشؤون الشباب ، لافتا الى امكانية مشاركة عدد من المتحدثين الذين يمثلون البرنامج في الملتقى لتشجيعهم على الانخراط والعمل في القطاع الخاص.

من جانبه ثمن رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان جهود الأمانة العامة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والعاملين في الجهاز ، لافتاً الى استعداد الاتحاد للتعاون لسد الثغرات في أية قرارات جديدة لنسب العمالة الوطنية في المكاتب الهندسية ، مشيراً الى أن طبيعة العمل الهندسي الخاص طاردة جدا في ظل ارتفاع المزايا والكوادر التي تقدم للمهندسين في القطاع العام.

واضاف ان الاتحاد يرى أن النسبة المقترحة مجحفة وترهق أصحاب تلك المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ولا تشجع المهندس الكويتي الانخراط في هذا القطاع الحيوي والهام، مطالبا ببقاء النسبة كما هي ٪5 ومحذرا من حدوث العكس واغلاق كثير من هذه المكاتب والدور والبحث عن وظائف حكومية لأصحابها وللعاملين فيها مما يزيد من إرهاق ميزانية الدولة والتي تشجع القطاع الخاص لتخفيف الضغط على ميزانيتها.