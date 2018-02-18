الوحدة لاستعادة التوازن أمام الدحيل بالأبطال

دبي-أ ف ب: سيكون الوحدة الاماراتي مطالبا بتعويض خسارته الافتتاحية التاريخية امام لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني عندما يستضيف الدحيل القطري في ابوظبي ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري ابطال اسيا لكرة القدم، وفي المباراة الثانية، يلعب ذوب آهان مع لوكوموتيف في ايران.

وتعرض الوحدة لخسارة كبيرة امام لوكوموتيف في طشقند في الجولة الاولى بخماسية نظيفة، تعد الاقسى في تاريخ مشاركته بالبطولة الاسيوية التي بدأت عام 2000، في حين فاز الدحيل على ذوب اهان الايراني 3-1 في الدوحة.

وهي المباراة الثالثة لفريق قطري على ارض اماراتية منذ الازمة الخليجية قبل اشهر، اذ كان الجزيرة الاماراتي فاز على ضيفه الغرافة القطري 3-2 في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الاولى، والسد القطري على مضيفه الوصل الاماراتي 2-1 في المجموعة الثالثة.

يذكر ان الدحيل سيفتقد امام الوحدة لاعبه علي عفيف الذي تعرض لاصابة قوية في مباراة ذوب اهان ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويسعى كل من الاهلي السعودي وضيفه الجزيرة الاماراتي الى تحقيق الفوز الثاني في المجموعة الاولى التي تشهد لقاء الجريحين الغرافة القطري وتراكتور سازي.

وشهدت الجولة الاولى فوز الجزيرة على الغرافة 3-2 في ابوظبي، والاهلي على تراكتور سازي 1-صفر في ايران.

وينفرد الفائز من الاهلي والجزيرة بترتيب المجموعة برصيد ست نقاط ليخطو بذلك خطوة جيدة نحو حجز اولى بطاقتي المجموعة الى الدور الثاني.

وتأتي المباراة برغم الأداء الفني المتواضع الذي قدمه الاهلي في مبارياته الأخيرة بسبب تخبط مدربه الأوكراني سيرغي ريبروف الذي توصلت الإدارة إلى قناعة تامة بعدم جدوى استمراره ولكنها ما تزال تبحث عن البديل المناسب قبل إعلان قرار الإقالة رسميا.

وسيكون الفوز عنوانا للمباراة الثانية ايضا في ظل سعي الغرافة وتراكتور سازي الى تجنب تلقي خسارة جديدة تبعده عن حسابات التأهل مبكرا.

وبدأ الغرافة باستعادة مستوياته السابقة لاسيما بعد انضمام النجمين الهولندي ويسلي سنايدر والايراني مهدي تاريمي اللذين سجلا هدفيه في مرمي الجزيرة ويعول عليهما المدرب، الى جانب لاعب الوسط البرتغالي دييغو امادو.