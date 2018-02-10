كوالالمبور – كونا:

اكدت ممثلة منظمة (مهندسون بلا حدود) سارة الوزان امس اهمية دور الشباب الكويتي في التعمير والتنمية وتوافر الامكانات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ11 في ظل التحديات الحضرية لسكان المدن.

جاء ذلك في تصريح ادلت به الوزان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش انعقاد جلسة حول (دور الشباب في التعمير والتنمية بالمدن العربية) ضمن أعمال المنتدى الحضري الدولي في ماليزيا وذلك بالشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

واضافت الوزان ان منظمة (مهندسون بلا حدود) في الكويت تتطور بشكل جيد منذ تأسيسها في عام 2012 وتضم أكثر من 300 متطوع معظمهم من خريجي الهندسة في جميع تخصصاتها.

وأوضحت أن (مهندسون بلا حدود) هي منظمة عالمية إنسانية غير ربحية تعتمد على الطاقات الشبابية الهندسية وتمتد جذورها في 64 دولة وتقوم أنشطتها على أساس الهندسة وتوجيه أعمال التنمية الدولية. واستدركت بالقول: “على عكس فروع المنظمة في الدول الأخرى حيث أن معظم نشاطاتهم خارج دولهم إلا أن المنظمة في الكويت تتفرد بكونها تنظم أنشطة داخل الدولة وخارجها فلدينا مشاريع هندسية كبيرة في الكويت والتي تعد من أكبر التحديات إضافة إلى مشاريع أخرى خارجية”.

وذكرت أن من بين أهداف المنظمة هو “رفع اسم الكويت من خلال المشاركة في تنمية وتطوير المجتمعات النامية بطاقات المهندسين الكويتيين” إضافة إلى الاستفادة من مهنة الهندسة والخبرات الهندسية للشباب الكويتي في خدمة الدولة بشكل خاص والمجتمعات الأخرى بشكل عام.

ولفتت الوزان الى حرص وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت على التعاون مع المشاريع الشبابية سواء كانوا مجموعات أو أشخاصا أو منظمات غير حكومية مثل (مهندسون بلا حدود) مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبراء والمهندسين في الجهات الحكومية والتعاون معها في المجالات كافة.

وبينت أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتبر من الداعمين المهمين لأنشطة المنظمة وأن مدير الصندوق عبدالوهاب البدر “لم يتردد” في دعم المنظمة وتقديم المساعدة لها وكذلك رعاية الصندوق لبعض برامجها.

واستعرضت الوزان أثناء الجلسة بعض أنشطة المنظمة داخل دولة الكويت وخارجها والتي تتمحور حول تقديم المساعدات الإنسانية من خلال إقامة الأنشطة والمشاريع الهندسية بما يتوافق والاستدامة الحضرية للمدن. وذكرت أن المنظمة نفذت مشاريع وانشطة عديدة داخل الكويت منها مشروع (بيت) الخيري ومعسكر (المهندس القادم) بالتعاون مع جمعية المهندسين الكويتية.