الوزيرة المغربية في ديوان الروضان

زارت وزيرة التجارة والاستثمارات الخارجية المغربية رقية درهم ديوان الروضان صباح أمس السبت، ويذكر ان الوزيرة تزور البلاد بدعوة من معرض اكسبو الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في الكويت.