الوزير عادل الجبير والوفد السعودي في ضيافة السفير الفايز

زار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سفارة بلاده مساء أول من أمس، حيث استقبله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت د. عبد العزيز بن ابراهيم الفايز وأركان السفارة ومنسوبيها والمكاتب التابعة لها.

وتطرق الجبير في حديثه إلى ركائز السياسة الخارجية للمملكة وزود أعضاء البعثة بتوجيهاته فيما رحب د. الفايز بالوزير الجبير وشكره على هذه النصائح القيمة خدمة للمملكة وقيادتها.

وتناول الجبير والوفد المرافق له طعام العشاء مع السفير الفايز وأسرة السفارة في جو ودي يعكس العلاقات الأخوية بين الجميع.

يذكر ان الجبير والوفد المرافق له في زيارة للبلاد للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق.