كتبت – سوزان ناصر:

نجح فريق سيدات الوصل في خطف لقب بطولة الكرة الطائرة، بعد مواجهة ماراثونية قوية استمرت على مدى خمس أشواط من اللعب المتواصل ليظفر الوصل باللقاء بعد فوزه بثلاثة أشواط مقابل شوطين على نظيره العنيد نادي الشارقة الرياضي للمرأة، منتزعاً اللقب الغالي، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما، أمس الأول، على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وأكد فريق «الدفاع الحسني المغربي»أحقيته بالفوز بالمركز الثالث، وحصد الميداليات البرونزية، عبر تحقيقه فوزاً سهلاً على فريق سيدات صحار العماني بنتيجة ثلاثة أشواط دون ردّ، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أول من امس على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وودع نادي الفتاة الكويتي البطولة بالخسارة أمام المحرق 3/صفر (16/25 – 11/25 – 16/25).

تتويج الفائزات والمتميزات

وتوزعت جوائز التميز الفردي في بطولة الكرة الطائرة، وضمن فعاليات النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات على جميع الفرق المشاركة على النحو التالي، توجت لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة عفراء سعيد الشامسي، بجائزة أفضل معدّ، وسلمتها الجائزة الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

وعلى صعيد أفضل لاعبة مركز ثاني، توجت لاعبة نادي سيدات الوصل للكرة، الطائرة «أمبر» و «مبيرسون»، فيما نالت لاعبة الدفاع الحسيني المغربي محسين الصياد جائزة افضل مركز ثالث، وحازت على جائزة أفضل مركز ثالث مكرر لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة «ماري صوفي نادو»، فيما حصلت لاعبة نادي الشارقة نوريس ليدي كابريرا على جائزة أفضل مركز رابع، إلى جانب لاعبة نادي الدفاع الحسني المغربي إيمان زروال التي فازت بالجائزة مكرر، ونالت جائزة افضل ليبرو «لاعبة حرة» لاعبة نادي المحرق البحريني نجلاء ابراهيم تراب، وتوجت بجائزة اللاعب الشاملة في البطولة لاعبة نادي سيدات الوصل للكرة الطائرة فايوليت موتسي.

النقبي: طائرة الإمارات بخير

وأعربت ندى النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن فخرها بالنتائج التي تحققت خلال المشاركات في النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته كرة الطائرة المحلية تشير إلى الواقع المتقدم للرياضة النسوية في الدولة، مؤكداً على أن الإنجازات التي تحققت في الدورة تشير إلى تطور كبير تشهد رياضة المرأة العربية بشكل عام.

وقالت نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية»: إن ما شهدناه من مستويات فنية قوية ومتميزة كشفت عنها النسخة الرابعة لم يكن ليتحقق لولا الدعم والرعاية الكريمة التي توليها قرينة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتوجيهاتها بتوفير المناخ والبيئة المحفزة لجميع المشاركات لكي يبدعن ويتنافسن لأجل تطوير مستوياتهن واكتساب خبرات تنافسية وهو ما تجسد في النسخة الرابعة في النهائي الذي جمع بين سيدات الشارقة الرياضي للمرأة وسيدات الوصل للكرة الطائرة الذي يدل بشكل واضح على مدى التطور الذي حدث عل الفرق المشاركة في الدورة».

