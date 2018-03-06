حقق بنك الكويت الوطني- البحرين، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية بلغت 93.5 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 74.9 مليون دينار كويتي) في العام 2017، مقارنة مع 73.4 مليون دينار بحريني(ما يعادل نحو 58.9 مليون دينار كويتي( في العام 2016، بزيادة بلغت نسبتها 27%.

وارتفعت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين بواقع 13% لتبلغ 5.8 مليار دينار بحريني (ما يعادل نحو 4.6 مليار دينار كويتي) بنهاية ديسمبر 2017 مقارنة مع 5.1 مليار دينار بحريني (ما يعادل نحو 4.1 مليار دينار كويتي) في العام 2016، كما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 19.8% لتبلغ 599.6 مليون دينار بحريني (ما يعادل نحو 480.7 مليون دينار كويتي)، وارتفعت ودائع العملاء بواقع 10.4% لتبلغ 3 مليارات دينار بحريني (ما يعادل نحو 2.4 مليار دينار كويتي).

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن بنك الكويت الوطني- البحرين يواصل أداءه القوي محققا نموا قويا في أرباحه ومؤشراته المالية، وهو ما يعكس نجاح ستراتيجية التوسع الاقليمي المدروس لمجموعة بنك الكويت الوطني، والتي مكنت فروعنا الخارجية من مواصلة النمو على الرغم من استمرار التحديات الإقليمية.

وأكد الصقر أنه رغم تحديات البيئة التشغيلية، استطاع بنك الكويت الوطني في البحرين تحقيق نتائج قوية بكافة المقاييس، لاسيما وأن الأرباح جاءت نتيجة نمو النشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، وهو ما سنعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان إن البنك مستمر في تعزيز نشاطه داخل مملكة البحرين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لعملائه من الأفراد والمؤسسات على السواء.

وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين. مؤكداً في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشارا، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيداً من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أماناً على مستوى العالم.