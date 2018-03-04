قال بنك الكويت الوطني إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي الجديد جيروم باول كرر في شهادته أمام الكونغرس مسار المجلس بتقييد السياسة النقدية تدريجيا وسط تسارع نمو الاقتصاد الأميركي.

وأضاف “الوطني” في تقريره حول اسواق النقد امس، ان باول اعرب عن ثقته بأن نمو الاجور سيرتفع وان انخفاض التضخم سيكون مؤقتا مع بلوغ معدل البطالة مستوى منخفض تاريخيا وعدم ارتفاع معدل مشاركة العمالة.

وأوضح ان عائدات الخزينة الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي مع بلوغ عائد السندات ذات مدة 10 سنوات مستوى متدنيا نسبته 2.8 في المئة بعد أن أثار الرئيس دونالد ترمب المخاوف من حرب تجارية بإعلانه عن رسوم جمركية على الفولاذ والألمنيوم.

وحول القارة الأوروبية أشار (الوطني) الى ان التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ازداد بعد أن نشر مسؤولون من (الأوروبي) مسودتهم إلى بريطانيا حول اتفاق خروجها من الاتحاد حيث اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها لن تقبل أبدا بمسودة الاتفاق ليرتفع بذلك احتمال أن تتجه المفاوضات نحو فترة أصعب.

وعن اليابان بين أن البنك المركزي هناك بدء بالتفكير بكيفية الخروج من برنامجه الهائل للتسهيل الكمي مع السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2019.

وعالميا، ازدادت التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد أن نشر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي مسودتهم إلى بريطانيا حول اتفاق خروجها من الاتحاد. وقالت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إنها لن تقبل أبدا بمسودة الاتفاق هذه، ليرتفع بذلك احتمال أن تتجه المفاوضات نحو فترة أصعب. وفي هذه الأثناء، قال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا إن بنك اليابان سيبدأ بالتفكير بكيفية الخروج من برنامجه الهائل للتسهيل الكمي عند حوالي السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2019. ويشكل هذا المرة الأولى التي يقدّم فيها البنك المركزي أي توجيه واضح بخصوص توقيت تطبيع سياسته.

وعلى صعيد العملات، بدأ الدولار الأسبوع قويا وبلغ أعلى مستوى له عند 90.932 قبل أن يتراجع يوم الجمعة بعد خطاب ترامب وشهادة باول وبيانات اقتصادية ضعيفة. وأنهى الدولار الأسبوع عند 89.935.

وبدأ اليورو الأسبوع بالتراجع وتخطى مستوى 1.2200 ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.2155 نحو نهاية الأسبوع. واستفادت العملة الموحدة من تزايد التوترات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستردّ اليورو معظم خسائره أمام الدولار، لينهي الأسبوع عند 1.2312.

وتم التداول بالجنيه الإسترليني مقابل الدولار بشكل حساس قبل تطورات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعليقات رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، حول مسودة الاتفاق التي أصدرها الاتحاد، ليصل إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.3712. ومني الإسترليني بأكبر الخسائر أمام الدولار مع تراجعه بنسبة %1.60، لينهي الأسبوع عند 1.3796.

وتحرك الين الياباني مع السوق في بداية الأسبوع، إذ كان الاتجاه نحو دولار قوي هو عنوان السوق. ولكن الين ارتفع كثيرا بعد تعليقات المحافظ كورودا حول توقيت تطبيع السياسة النقدية، ليتجاوز مستوى 106 ويصل إلى أدنى مستوى عند 105.25.

في المملكة المتحدة تراجع معدل النشاط في المصانع البريطانية إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر في فبراير، وأشار استطلاع لقطاع الأعمال بأن التصنيع كان يعاني لتلبية ارتفاع الطلبات. وتراجع معدل مديري الشراء من 55.3 في يناير إلى 55.2. ومن الجدير ذكره أن التصنيع البريطاني لقي دعما السنة الماضية من ارتفاع النمو العالمي وانخفاض الإسترليني. وقد تم تسجيل معدلات نمو أبطأ حول العالم هذه السنة، مع إظهار آخر استطلاع لمنطقة اليورو صعوبات بين المورّدين في تلبية ارتفاع الطلب. وأشار الاستطلاع البريطاني إلى صعوبات مماثلة، حيث ارتفع التوظيف في قطاع التصنيع للشهر 19 على التوالي. وكانت الشركات تسعى لرفع قدرتها على تلبية ارتفاع المبيعات، ولكن بعضها أفاد بنقص في المكوّنات وارتفاع تكلفة المواد الخام.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو مرة أخرى في فبراير بالرغم من أن ذلك لن يؤثر على السياسة النقدية. وجاء التضخم الأوروبي متماشيا مع توقعات السوق في فبراير بتراجع من %1.3 إلى %1.2 من سنة لأخرى. ومن ناحية أخرى بقي التضخم الأساس عند %1.0 من سنة لأخرى ومتماشيا أيضا مع توقعات السوق. ويظهر تقرير التضخم أن التراجع كان بشكل أساس بسبب التراجع الحاد في أسعار الغذاء غير المصنّع مع اقتراب نهاية موسم الشتاء. ولكن من الأرجح أن يبقي التضخم الأساس المنخفض الأعضاء الحمائميين في البنك المركزي الأوروبي مقاومين لدعوات الصقور بتحرك سريع للخروج من برنامج شراء الأصول.

وفي آسيا سجل التصنيع الصيني 50.3 في فبراير، أي أقل من المتوقع البالغ 51.2 وبلغ أدنى مستوى له في 19 شهرا. وإذا نظرنا إلى مكونات المؤشر، نجد أن ذلك ليس مقلقا، بما أن السوق المحلي ما زال جيدا عند 51.0 وتوقعات نشاط قطاع الأعمال ارتفعت من 56.8 في يناير إلى 58.2.