“الوطني للاستثمار” استعرضت تطورات الأسواق المالية في منتدى “The Insight”

ناقشت رؤى وتطلعات الخبراء المختصين في شؤون الاقتصاد وإدارة الأموال

الحمد: نستهدف صياغة حلول مالية واستثمارية تلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا

عقدت شركة الوطني للاستثمار منتداها الاقتصادي السنوي الرابع تحت عنوان “The Insight” الذي عَرَضَ رؤى وتطلعات عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الاقتصاد والاستثمار وإدارة الأموال في الشركة حول آخر مستجدات وتطورات قطاع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).

واستعرض خبراء من شركات إقليمية وعالمية متخصصة في قطاع المال والأعمال أثناء المنتدى آراء وتصورات مختلفة ألقت الضوء على الكثير من الحلول والأفكار الاستثمارية القيمة.

وتهدف “الوطني للاستثمار” من تنظيم مثل هذه المنتديات الاقتصادية المهمة إلى التواصل المستمر مع عملائها ومستثمريها واطلاعهم على جميع المستجدات والتطورات في مجال الاستثمار، وتزويدهم بآراء وتوجهات الخبراء في عالم المال، ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة التي تصب في صالح تعزيز إيراداتهم.

في كلمته التي ألقاها على هامش المنتدى، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، فيصل عبداللطيف الحمد:” يسرنا استضافة المنتدى الاقتصادي للعام الرابع. ففي خضم التقلبات التي تشهدها أسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية وسرعة تطور التكنولوجيا، نرى من الأهمية مواصلة تعزيز علاقة الشراكة الوثيقة مع عملائنا من خلال الشفافية وفتح قنوات الحوار. وتنصّب أهدافنا في متابعة صياغة حلول مالية واستثمارية تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات الاستثمارية الخاصة بعملائنا”.

في غضون ذلك، تطرَّق المشاركون خلال المنتدى إلى الكثير من القضايا الاقتصادية والاستثمارية البارزة التي تشهدها الأسواق والتي تهم العملاء، حيث تم عرض حول التحديات والفرص المتاحة حالياً في الأسواق العالمية، أشير فيه إلى أن النمو القوي وارتفاع مستويات التضخم ببطء يمكن أن يحافظ على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وعلينا أن نتوقع المزيد من التقلبات بعد الانتهاء من تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول فصل الخريف المقبل. ويجب على المستثمرين توخي الحذر من مغبة المخاطر السياسية في عام 2018، على الرغم بما تبدو عليه الأسواق الناشئة من آفاق سليمة وواعدة.

من جانبه، قدّم المدير التنفيذي لإدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار، الدكتور حسين شحرور، عرضاً حول التفاعل بين الاستثمار النشط والاستثمار غير النشط، واستعرض خلاله دلائل تاريخية من الأسواق العالمية والإقليمية توضح كيفية تطور الاستثمار من التركيز على المنتجات الفردية والأداء إلى الحلول القائمة على النتائج والأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المدير التنفيذي في شركة أن بي كيه كابيتال سمارت ويلث “Smart Wealth”، فهد البدر، الابتكارات الحديثة في إدارة الاستثمار في العصر الحالي، وكيفية استخدام التكنولوجيا للارتقاء إلى خدمة الاستثمار الرقمي التي تقدم للمستثمرين السهولة والراحة في إيجاد حلول التوفير الفعالة إلى جانب المتابعة الفورية للمحافظ.

وفي ختام المنتدى، عقدت جلسة نقاشية لمحللين ومختصين عالميين في سوق الاستثمار العقاري تناولت الأسواق العقارية العالمية، وأكد خلالها المحللون على أن الاستثمار في القطاع العقاري لازال يستقطب شهية المستثمرين. كما تطرق النقاش إلى أفضل السبل والفرص المتاحة التي يمكن أن تخلق عوائد قيمّة، فيما أكد المشاركون على ضرورة الاعتماد على الإدارة المالية الفعالة والمهنية، خاصة في الوقت الراهن مقارنة مع الفترات السابقة.