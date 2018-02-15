في إطار برنامجه الخاص لدعم الأطفال خلال رحلة علاجهم في المستشفى التخصصي للأطفال ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية الجديدة، نظم بنك الكويت الوطني نشاطات متنوعة شملت ورشة ألعاب هندسية وعرضاً مسرحياً بهدف دعم وتسلية الأطفال خلال رحلة علاجهم.

شارك الأطفال هذه المرة في ورشة عمل هندسية بالتعاون مع Engineering for kids شملت العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا عن طريق إعداد مجسمات وممارسة بعض المهارات في الرياضيات والعلوم وعلم الحاسوب. ومن جانب آخر للفعاليات، استمتع الأطفال بعرض مسرحي لقصة ليلى والذئب وتفاعلوا مع أحداث القصة وأداء الممثلين.

هذا ونظم بنك الكويت الوطني حلقة قراءة للقصص وعرضاً سينمائياً للأطفال لفيلم من اختيارهم، تم عرضه وسط أجواء ودية وعائلية داخل المستشفى.

وتندرج هذه الفعاليات ضمن برنامج متكامل أعده البنك ويتضمن مجموعة من النشاطات الدورية تشمل ركناً للقراءة والمطالعة ومكتبة وحلقات قراءة وعرض أفلام وزيارات ونشاطات ترفيهية إلى جانب برامج تشجيع وتوعية خاصة بفريق العمل من ممرضين وأطباء وذلك عبر إقامة الندوات الطبية والستراتيجية.

وقد وفر البنك المستلزمات التي يتطلبها هذا البرنامج من وسائل دعم وصالة وأدوات ترفيه وكتب ومقاعد بما يلبي تطلعات الأطفال ويدفعهم للاستمتاع بهذه النشاطات على اختلافها.

ويأتي تنظيم هذا برنامج تأكيداً من بنك الكويت الوطني على أن مسؤوليته تجاه الأطفال لا تقتصر على توفير العلاج فحسب، وإنّما الإحاطة بهم والوقوف إلى جانبهم خلال هذه المرحلة وتوفير كل ما هو متاح من سبل ترفيه ووسائل إيجابية لدعمهم في المضي قدماً واستعادة ثقتهم ورفع معنوياتهم من أجل التعافي سريعاً.