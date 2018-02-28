– أثناء إعلان الفائز

أعلن بنك الكويت الوطني عن فوز خالد عبد الله السهو بجائزة 125 ألف دينار في سحب حساب الجوهرة الشهري لشهر فبراير، حيث تم إجراء عملية السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني، وتم الإعلان عن اسم الفائز في السحب مباشرة على الهواء عبر إذاعة «نبض الكويت» 88.8 يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير في الساعة الواحدة والنصف مساءً.

ويقدم بنك الكويت الوطني منذ العام 2012 مكافآت لعملائه الأكثر وفاءً من خلال السحوبات الأسبوعية والشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة، بجوائز تبلغ قيمتها الاجمالية 2,200,000 ديناراً سنوياً. وما زالت الفرصة متاحة أمام عملاء بنك الكويت الوطني لمضاعفة فرصهم والفوز بجوائز حساب الجوهرة المتعددة، كلما زادوا رصيد حسابهم.

ومنذ بداية شهر فبراير قام بنك الكويت الوطني بمنح جوائز أسبوعية بقيمة 5,000 دينار للفائزين بالسحب الأسبوعي لحساب الجوهرة وهم: خليل ابراهيم سالم، بسام عبد الله البسام، يونان نجيب جاد الله.

ويتم إجراء سحب أسماء الفائزين بالجوائز الأسبوعية والشهرية وربع السنوية التي يقدمها البنك الوطني لعملاء حساب الجوهرة تحت إشراف مسؤولي وزارة التجارة ويتم الإعلان عن الاسم الكامل للفائزين بمنتهى الشفافية كجزء من استراتيجيته طويلة الأجل لخلق علاقة مستدامة مع عملائه قوامها الثقة والاطمئنان.

ويوفر البنك الوطني لعملاء الجوهرة الدخول تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5,000 دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهرياً والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنوياً، حيث أن كل 50 ديناراً يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي.