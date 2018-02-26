“الوطني” يحتفل بالأعياد مع أطفال مستشفاه

قامت أسرة بنك الكويت الوطني بزيارة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال ووحدة العالج بالخلايا الجذعية في منطقة الصباح الطبية، وذلك بهدف مشاركة الأطفال والفريق الطبي فرحة الأعياد الوطنية وقضاء بعض الأوقات الطيبة معهم بمناسبة عيدي الوطني والتحرير.

شارك الأطفال في إعداد علم الكويت لعرضه في المستشفى وذلك من خلال وضع بصماتهم بألوان العلم المختلفة. كما تزين المبنى بالأعلام الوطنية وشعار البنك الوطني وارتدى الأطفال زي الاحتفال وحملوا الأعلام ووضعوا قبعات ملونة بألوان الاسود والأخضر والأبيض والأحمر.

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في البنك جوان العبدالجليل «إن أسرة البنك الوطني تحرص على تنظيم نشاطات وزيارات دورية إلى مستشفى بنك الكويت الوطني ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية الجديدة ولقاء الأطفال بالإضافة إلى الفريق الطبي في خطوة تؤكد الدعم والمؤازرة والالتزام تجاههم في مختلف الأوقات وفي شتى الظروف».

… ويشارك أطفال «كيدزانيا» فرحة الأعياد

انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت الوطني، يقوم كعادته بتقديم العديد من المبادرات والبرامج الترفيهية الموجهة لأطفال وشباب الكويت، وذلك من خلال سعيه المتواصل نحو تقديم الفعاليات المختلفة لإدخال السعادة إلى قلوب الأطفال وإرساء القواعد الأساسية للإنفاق والادخار في الوقت عينه.

قام بنك الكويت الوطني بالتعاون مع كيدزانيا باستضافة احتفالاً حصرياً بمناسبتي العيد الوطني وذكرى التحرير، في مقر كيدزانيا مجمع الأفنيوز يومي 25-26 من فبراير 2018، حيث تمكن الأطفال من الدخول بالمجان عند ابراز بطاقة زينة الوطني للسحب الآلي أو بطاقة الوطني الائتمانية.

وقالت مدير أول في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أمال الدويسان يعمل بنك الكويت الوطني على توفير الفعاليات المليئة بالأنشطة المختلفة والتي يكون لها تأثير تعليمي في ذات الوقت، ومن ضمنها الاحتفالية الرائعة التي اقامها بنك الكويت الوطني بالتعاون مع كيدزانيا في يومي العيد الوطني وذكرى التحرير.