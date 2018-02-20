الفليج: الإنجازات المتواصلة للبنك جاءت نتيجة جهد والتزام الموظفين وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات

العثمان: استمرار البنك في تكريم موظفيه يأتي إيماناً منه بأهمية دعم الكوادر وتطويرها

العبلاني: نحرص على تنمية المواهب البشرية ونكرس جهودنا لضمان حصول موظفينا على التدريب المهني

أقام بنك الكويت الوطني حفل النخبة السنوي لتكريم موظفيه المتميزين من مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بحضور نخبة من قيادي البنك على رأسهم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني الكويت صلاح الفليج، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني – الكويت سليمان المرزوق، المدير العام بالإنابة لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان وقيادات أخرى من البنك.

ويأتي الحفل في إطار احتفاء بنك الكويت الوطني بالجهود الحثيثة لموظفيه وتفانيهم في تأدية عملهم، واعترافاً بالدور المهم الذي يلعبوه في النجاح والحصول على رضا العملاء، إذ تعد الثروة البشرية من أساسيات نجاح البنك الذي أثبت بجدارة مدى كفاءته في تطوير وتنمية الكوادر الشابة وتوفير أفضل برامج التطوير المهني والتدريب على أعلى المستويات.

وتخلل الحفل الذي أقيم في فندق الفورسيزون بمدينة الكويت، تكريم النخبة من الموظفين المتميزين تقديراً لأدائهم المتميز للعام 2017، كما شهد العديد من الفعاليات والمسابقات وتوزيع الجوائز القيمة على الموظفين المشاركين.

وفي كلمة له في هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج «إن الإنجازات المتواصلة التي يحققها البنك على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي جاءت نتيجة جهد والتزام الموظفين وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكداً إيمان البنك بأن النجاح والتميز لا يتحققان من دون ثروة بشرية محترفة ومؤهلة لقيادة البنك والارتقاء به.

وأضاف أن احتفاء البنك الخاص بالموظفين المميزين، يأتي تقديراً لجهودهم وأدائهم الرفيع والتزامهم بمعايير الجودة وحرصهم الكبير على خدمة العملاء بمستوى راق وأسلوب متطور طالما مّيز بنك الكويت الوطني ورافق نجاحاته وإنجازاته على مدى عقود.

وأكد حرص البنك على توفير بيئة العمل التي تحقق الرضا والتطور الوظيفي وتشجع على المزيد من البذل والعطاء، داعياً الموظفين إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة في العمل لتحقيق التميز والتفوق بما يمهد الطريق للنمو الوظيفي وتقلد المناصب القيادية، لا سيما وأن نظام البنك يشجع كل الموظفين على استمرارهم في تنمية وتطوير مهارتهم وخبراتهم.

ومن جهته قال المدير العام بالإنابة لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: «إن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني تسعى من خلال تنظيمها كل عام لحفل «تكريم النخبة» لمكافأة الموظفين على حسن أدائهم، وتعزيز التميز في الأداء والرضا والولاء الوظيفي.

وأضاف العثمان أن استمرار البنك في تكريم موظفيه يأتي إيماناً منه بأهمية دعم الكوادر وتطويرها، وذلك للارتقاء بآليات العمل وللمحافظة على المهنية والالتزام الذي يتميزون به، حيث يواصل البنك من خلالهم تقديم أفضل وأرقى الخدمات للعملاء».

وأشار إلى التزام الموظفين بمعايير جودة الخدمة، وحرصهم الدائم على تطوير مهاراتهم والاستفادة من الدعم الفني والمعنوي الذي يوفّره البنك لهم، وهو الأمر الذي أنعكس على أرض الواقع من خلال تحقيق تطلعات الوطني في الارتقاء المتواصل بالخدمات المقدمة.

من جانبه قال مدير عام الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني: «نحرص في بنك الكويت الوطني على تنمية المواهب البشرية على مستوى الكويت. حيث نكرس قدراً كبيراً من الوقت والجهد والموارد لضمان حصول موظفينا على التدريب المهني، وذلك عبر توفير ورش العمل والفرص التعليمية من خلال الوسائل المختلفة مثل أكاديمية الوطني وبرنامج High Fliers وبرنامج «تدريب الشباب» وبرنامج «يلا وطني».

وأوضح أن الوطني على مدار تاريخه الطويل استطاع استقطاب وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة وأتاح لها فرص الارتقاء الوظيفي في مختلف مجالات العمل المصرفي، مشيراً إلى أن سياسة الوطني تجاه موظفيه هي جزء من رسالته الاجتماعية والأخلاقية والتي نجح في أدائها منذ تأسيسه.

وأفاد أن الثقافة الوظيفية بالبنك الوطني قائمة على السلوك الإيجابي وأساليب اكتساب ثقة العميل، مع الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية التي تضعها الجهات الرقابية سواء في الكويت أو في الدول الأخرى التي يتواجد فيها، حيث عززت هذه الثقافة شعور «العائلة الواحدة» مع جميع موظفي البنك، وهو ما أنعكس على جودة الخدمة المقدمة وعلى التزام الموظفين تجاه العملاء ورضاهم.

ودأب بنك الكويت الوطني على تنظيم مثل هذه المناسبات لتكريم موظفيه حرصاً منه على دعم كوادره وتشجيعهم للارتقاء وظيفياً ومهنياَ. وتعتمد مبادرة «الموظف الأكثر كفاءة» لاختيار الموظفين المتميزين على تصويت زملائهم في نفس الأقسام المرشحين منها، حيث تستند معايير التصويت إلى روح العمل الجماعي والتعاون والمشاركة والفاعلية لدى الموظف.

وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع الموظفين على المشاركة، المساهمة، الولاء وتطوير الذات. كما يحرص البنك على تعزيز مبدأ العلاقات الدائمة والطويلة الأمد مع الموظفين بما يعمل على تحفيز السلوك الإيجابي وروح العمل الجماعي ويخفض من معدل الدوران الوظيفي وعدم الرضا.

ويقدم البنك الوطني لموظفيه مجموعة من برامج التطوير المهني والتدريب بصفة دورية، بما في ذلك توفير دورات حول الممارسات المصرفية وإدارة التغيير والقدرات القيادية وغيرها من المهارات المهنية والذاتية.