“الوطني” يحيي اليوم العالمي للسرطان مع الأطباء والممرضات في مستشفاه التخصصي

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، قامت أسرة بنك الكويت الوطني بزيارة إلى مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي ووحدة العلاج بالخلايا الجذعية في منطقة الصباح الطبية، وذلك بهدف دعم الفريق الطبي في ما يبذله من جهود إنسانية وطبية ونفسية لدعمهم ومساندتهم.

وقالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر “إن عائلة البنك الوطني تحرص على دعم أطباء وممرضات ومنحهم كامل الدعم والتقدير ليس فقط من خلال مثل هذه المناسبات وانما عبر برامج هادفة تواكبهم عن كثب على مدار العام”.

وأضافت المطر أن اليوم العالمي للسرطان مناسبة ضرورية لنعيد التأكيد على دعمنا وتقديرنا لجهود الممرضين والأطباء والاختصاصيين النفسيين على كل ما يبذلونه من جهود انسانية ومعنوية لدفع الأطفال في رحلة علاجهم خطوات إلى الأمام.

ولفتت المطر الى أن فريق بنك الكويت الوطني اختار التعبير عن تقديره بتقديم الورود داخل المستشفى على طاقم العمل والأطفال أيضاً، وسط أجواء من المرح والايجابية، بالإضافة إلى توزيع شعارات لدعم مرضى السرطان واليوم العالمي الخاص بهذه المناسبة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، كما انها تندرج في إطار برنامج سنوي شامل يحرص البنك الوطني على تنظيمه ليكون أقرب تجاه الأطفال والفريق الطبي الذي يرعاهم خلال رحلة علاجهم. ويسعى البنك الوطني دوما الى تكريس المسؤولية تجاه المجتمع كنهج تتميز به اسرة البنك وتعمل على تطويره ونشره في المجتمع.