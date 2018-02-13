رعى بنك الكويت الوطني معرض توظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص الذي نظمه برنامج إعادة الهيكلة لأول مرة بمقره في منطقة الرقعي، ويهدف المعرض إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل. وتأتي رعاية «الوطني» للمعرض تأكيداً على حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتعريفهم بمتطلباته واحتياجاته من أجل تحديد مساراتهم المهنية وفقاً لذلك.

وقال مدير عام الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني «إن رعاية الوطني لهذه الفعالية جاءت من منطلق حرصه الدائم على دعم الفعاليات والأنشطة التي تستهدف فئة الشباب، لا سيما وأن هذه الفعالية تعتبر بمثابة منصة رائدة لاستقطاب العمالة الوطنية من الشباب الكويتي الطموح، داعياً جميع الباحثين عن العمل إلى اتخاذ قرارهم الصحيح، الذي يتناسب مع ميولهم العلمية وطموحهم العملي».

وأكد على التزام البنك بتوفير برامج تدريبية للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل.

ومن جانبه قال مدير إدارة التعيينات في بنك الكويت الوطني عبدالله الجاسم “إن البنك يواصل تكريس موقعه الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على فتح أبوابها للكوادر الوطنية الشابة، إيماناً منه بدوره وواجبه الوطني في توظيف الشباب الكويتي وتنمية قدراته، وبضرورة استقطاب الكفاءات الوطنية وتشجيع الشباب على دخول القطاع الخاص”.

… وبطلق أغنية «اطلع لايف» بمناسبة الأعياد

أطلق بنك الكويت الوطني أغنية «اطلع لايف» التي يهديها للكويت بصوت الفنان بشار الشطي بمناسبة الأعياد الوطنية. ويأتي إصدار هذه الاغنية في إطار الأعمال الفنية الوطنية التي دأب البنك على إطلاقها للاحتفال بعيدي الوطني والتحرير خلال شهر فبراير.

وتحمل الأغنية رسالة اجتماعية وطنية ركزت بصورها على دعوة الشباب لمشاركة أفراحهم بكل فخر من أجل تعزيز التواصل الاجتماعي وترسيخ الترابط بين الاجيال وذلك بهدف إظهار الجانب الحضاري والنزعة الوطنية، وقد تجلى ذلك في صور مختلفة رافقتها عبارة «اطلع لايف» و “خلك وطني …ورهم وطني إنه أجمل الأوطان” رددها الشطي وأخذت رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت من العبارات الأكثر استخداماً منذ إطلاق الأغنية قبل أيام.

وقالت مساعد مدير عام ادارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال فيصل المطر إن هذا العمل الغنائي جاء التزاماً من بنك الكويت الوطني بواجبه الوطني والاجتماعي وحرصاً على مشاركة هذه المناسبة التاريخية مع مختلف الأجيال.