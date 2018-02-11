في إطار شراكته الستراتيجية مع مؤسسة لوياك التطوعية يستضيف بنك الكويت الوطني برنامجها التدريبي “بريدج” لتطوير الشباب وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك انطلاقاً من دور البنك الاجتماعي الريادي والسباق دوماً في دعم المؤسسات المجتمعية والانسانية الفاعلة، والتزاماً منه بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الكوادر الوطنية الشابة.

ويهدف برنامج “بريدج” إلى زيادة الوعي لدى المتدربين وتطوير مهاراتهم المهنية والشخصية عبر تناول عدة مواضيع منها كيفية التواصل وخدمة العملاء والأسلوب المهني والعمل الجماعي، وفي الختام يحصل كل طالب اجتاز البرنامج بنجاح على شهادة خبرة مُقدمة من جهة العمل ومن لوياك.

وقال مدير عام الموارد البشرية في مجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عماد أحمد العبلاني “إن دعم بنك الكويت الوطني لنشاطات لوياك تأتي انطلاقاً من رسالته الاجتماعية الهادفة إلى دعم كل شرائح المجتمع ومؤسساته وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب، لاسيما أنهم يحتاجون كل المحفزات ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية وخدمة المجتمع.

وأضاف العبلاني أن بنك الكويت الوطني قدم مع لوياك العديد من البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية الهادفة، لافتاً إلى تميز برنامج “بريدج” في تركيزه على الاستثمار بالطاقات الشابة والعمل على تعزيز خبراتها في مجالات حيوية في سوق العمل مثل جودة الخدمة التي لطالما كانت علامة فارقة تميز بها بنك الكويت الوطني.

وأكد التزام البنك بتوفير برامج تدريبية للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل.

ومن جانبها، أشادت نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة لوياك فادية المرزوق بالشراكة الستراتيجية مع بنك الكويت الوطني التي ترتقي إنجازاتها عاماً بعد آخر، حيث يقدم دائماً في كل مشاركه له قيمة مضافة حقيقية للشباب ويمنحهم تجارب غير مسبوقة في مجال التدريب.

ويحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على دعم فئة الشباب من خلال رعاية مثل هذه المبادرات، انسجاماً مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وإيماناً منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك في هذا المجال منذ عقود طويلة.