استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الرابعة لعام 2018 من متدربي برنامج «يلا وطني» لتأهيل الشباب من الكوادر الوطنية على العمل في فروع البنك. ويمتد هذا البرنامج الذي يشارك فيه 14 متدرباً ومتدربة لفترة أربع أسابيع ويهدف إلى تدريبهم على العمل في الأفرع.

ويشمل البرنامج العديد من جوانب العمل المصرفي مثل: المبادئ المصرفية، بطاقات الائتمان، القروض، خطابات الضمان، التأمين، مخاطر الاحتيال، تقييم الفروع، كما يتضمن تدريب على تطوير المهارات الذاتية مثل: تعزيز الثقة بالنفس والتقييم الذاتي، بناء الأداء المتميز، التغيير والابتكار، علم الإدارة والاتصال الفعال، أخلاقيات العمل والسلوك، العمل بروح الفريق الواحد.

وكان في استقبال المتدربين قياديو البنك، في مقدمتهم مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني، مديرة إدارة الفروع المحلية غدير العوضي، ومدير إدارة التوظيف عبدالله الجاسم.

قال عماد العبلاني «إن البنك الوطني يولي اهتماماً خاصاً بالمواهـب الوطنية الشابة، حيث وضع برامج خاصة لتطويرها وضمان ارتقائها في السلم الوظيفي، وقام بتوفير فرصاً تدريبية للموظفين لإعداد الكفاءات والقيادات المصرفية الواعدة «.

وأكد العبلاني على التزام البنك بتوفير برامج التدريب للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم للعمل المصرفي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية البنك الاجتماعية تجاه الشباب».

وأشار إلى أن «يلا وطني» يأتي ضمن البرامج التدريبية التي يطلقها البنك الوطني سنوياً بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، حيث تم اعداد البرنامج ليتناسب مع حاجة سوق العمل، وذلك عبر تقديمه فرصاً تدريبية للخريجين الجدد المميزين، والذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للبرنامج».

وبين أن «يلا وطني» هو برنامج تأهيلي لحديثي التخرج من الكوادر الوطنية لتدريبهم بشكل احترافي على مختلف جوانب العمل المصرفي، ويعتمد البرنامج على أسلوب التدريب العملي والنظري، موضحاً أن البرنامج يسهم أيضاً في صقل وتطوير المهارات الشخصية للمتدربين، ويساعدهم على تطوير الذات بشكل سريع، حيث تم تصميم البرنامج بشكل متوازن ليكون له فاعلية كبيرة في تأهيل هؤلاء الشباب للانخراط في الحياة العملية.

ومن جانبها قالت مديرة إدارة الفروع المحلية غدير العوضي «إن البنك الوطني يسعى دائماً إلى تطوير المؤهلات العلمية والمهنية، والقدرات الذاتية لموظفيه، وذلك من خلال توفير فرص تدريب متميزة، بما يساهم في صقل مهاراتهم وتنمية معارفهم، لتحقيق الطموح الوظيفي المنشود.

وأشارت إلى أن التدريب المّتبع لتدريب موظفي الفروع يتضمن إشراك الموظفين الجدد في التدريب العملي على الأنظمة التي تحاكي تماماً الأنظمة الموجودة في فروع البنك، من خلال نموذج محاكاة لأحد فروع البنك الوطني حتي يتم صقل مهارتهم قبل أن يكونوا في مواجهة حقيقية مع العميل.

ومن جهته قال مدير إدارة التوظيف عبدالله الجاسم «إن نظام العمل في بنك الكويت الوطني يعتمد على التطوير الدائم للموظفين عبر تحفيز وتفعيل الأداء وتهيئة بيئة عمل مثالية تنافسية وخلق أجواء روح العمل الجماعي، وهو ما يتميز بها البنك على مستوى القطاع الخاص المحلي.