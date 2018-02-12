“الوطني” يطلق أحدث عروضه للعملاء: خصم 20% عند التسوق في متاجر “لاندمارك”

أصبح الآن بإمكان عملاء بنك الكويت الوطني التمتع بخصومات حصرية عند التسوق باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو بطاقة شباب الوطني مسبقة الدفع في المتاجر التابعة لمجموعة لاندمارك، حيث يقدم البنك لعملائه الشكر على ولائهم المستمر من خلال توفير هذا الخصم الفوري بقيمة 20% بما يتناسب مع متطلبات أنماط حياتهم المختلفة.

ويتوافر الخصم الفوري بقيمة 20% في سنتربوينت، وهوم سنتر، وايكونيك، ونيو لوك، وستيف مادن، وماكس، وبوسيني، وكابريسا، وايروسولس، وبابلوسكي، وبابريكا “داخل بوسيني”.

وقالت ريم محمد بورنان من إدارة خدمات التجار ومكافآت الوطني لدى بنك الكويت الوطني: «يسر بنك الكويت الوطني أن يتعاون مع مجموعة لاندمارك لتزويد عملائنا بهذا العرض الحصري الرائع انطلاقاً من ثقتهم بنا واعتمادهم علينا في تسهيل علميات الإنفاق والادخار من خلال العروض والتخفيضات الحصرية التي نقدمها لهم».

وقال رئيس قسم التسويق في مجموعة لاندمارك على حسين: “تعد مجموعة لاندمارك من أكثر مراكز التسوق شعبيةً في الكويت ونحن سعداء بهذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني لمنح عملائهم هذه العرض الحصري والمميز”.

وبإمكان جميع عملاء بنك الكويت الوطني الحصول على هذا الخصم المميز بقيمة 20% من مجموعة لاندمارك عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو بطاقة شباب الوطني مسبقة الدفع عند التسوق لشراء الملابس أو الأثاث والمفروشات أو الأحذية، بالإضافة إلى ملابس وألعاب الأطفال وذلك ابتداءً من يوم 21 فبراير 2018 على جميع المعروضات الجديدة فقط، حيث لا يسري هذا الخصم على المعروضات المخفضَة أسعارها.

يوفر بنك الكويت الوطني مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية التي تناسب كافة المتطلبات. وبإمكان العملاء استخدام خاصية «البطاقة الأنسب لي» المتوفرة على الموقع الالكتروني للبنك NBK.com لاختيار أفضل البطاقات التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل.

حيث تعمل تلك الخدمة في مساعدة العميل على إيجاد البطاقة الأنسب التي تتماشى مع متطلباته الفردية من خلال اتباع سلسلة من الخطوات والأسئلة المتعلقة بالعمر والراتب والمزايا المطلوب توافرها. وهناك 12 خياراً مختلفاً لبطاقات الوطني بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة بكل عميل، تتميز كل منها بمجموعة مختارة من المزايا والمعايير.