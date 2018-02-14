أعلن بنك الكويت الوطني عن أسماء الفائزين في حملة 2017 «حوّل راتبك وأربح فوراً» على الهواء مباشرة عبر إذاعة نبض الكويت 88.8 FM. وقد تم السحب تحت اشراف قيادات من بنك الكويت الوطني وبحضور مسؤول وزارة التجارة والصناعة.

قالت مدير أول في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، أمال الدويسان :»يعمل بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه الأوفياء من خلال تقديم الهدايا والعروض المميزة. وخلال العام 2017، قمنا بمكافأة العملاء الذين حولوا رواتبهم إلى الوطني بسيارتين مرسيدس جديدتين، حيث فاز كل من زينب حسين محمد رضا بسيارة Mercedes GLC وحمود فلاح العازمي بسيارة Mercedes GLC Coupé».

وأضافت الدويسان أن بنك الكويت الوطني أطلق حملته الجديدة لعام 2018 بدعوة حديثي التوظيف وغير عملاء البنك لتحويل رواتبهم إلى الوطني والفوز بهدايا فورية من دون سحوبات أو التقدم للحصول على قرض من دون فائدة. وبإمكان الموظفون الجدد أو غير عملاء البنك ممن يرغبون بتحويل رواتبهم إلى الوطني زيارة أحد فروع البنك مصطحبين معهم المستندات المطلوبة لفتح الحساب وبالتالي الحصول على جائزتهم الفورية.

وتتراوح قيمة الهدايا ما بين 100 دينار و10٫000 دينار كويتي، أو يمكن للعملاء الجدد اختيار الحصول على قرض من دون فائدة حتى 10٫000 دينار ويسري هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2018.

ويقوم بنك الكويت الوطني بتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية لتناسب مختلف باقات الرواتب ومختلف أنماط الحياة بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الانترنت والمعاملات الرقمية وحلول الدفع المبتكرة مثل Tap & Pay وخدمة التوصيل.