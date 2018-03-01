العثمان: الجائزة تؤكد على جهود الموظفين وسعيهم الدائم للمحافظة على ثقة العملاء

حاز بنك الكويت الوطني على جائزة أفضل بنك تجاري في مجال جودة خدمة العملاء بالكويت للعام 2017 ضمن مؤشر «سيرفس هيرو» لجودة الخدمة. ويعد هذا الفوز السابع على التوالي لبنك الكويت الوطني لتلك الفئة تأكيداَ على التزام البنك الدائم بنهجه القائم على التركيز في تقديم أفضل خدمة للعملاء.

وتعليقاً على حصول البنك على تلك الجائزة قال المدير العام بالإنابة لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان «يسعى بنك الكويت الوطني لتقديم أفضل خدمة للعملاء، ويعد حصوله على هذه الجائزة للمرة السابعة على التوالي تأكيداً على جهود الموظفين وسعيهم الدائم للمحافظة على ثقة العملاء والارتقاء دوماً نحو تقديم أعلى معايير جودة الخدمة».

ويتصدر بنك الكويت الوطني مرة أخرى مركز الريادة في فئة البنوك التجارية في مؤشر سيرفس هيرو لقياس رضا العملاء في الكويت للعام 2017. وتستند هذه الجائزة بنسبة 100 في المئة على تقييم العملاء لعدد 300 شركة من الشركات العاملة في الكويت. ويشمل المقياس ثمانية أبعاد للخدمات تتضمن: الثقة بالمنتج، سرعة الخدمة، جودة المنتج، السعر مقابل القيمة، موقع الشركة، سلوك الموظفين، مركز الاتصال، والموقع الالكتروني. كما يقوم المؤشر بقياس مستوى الرضا بصفة عامة والولاء والمقارنة مقابل المعايير المثالية.

حيث يتم تشجيع العملاء على التصويت على موقع سيرفس هيرو بالإضافة إلى نشر تقييمهم لمئات من العلامات التجارية في الكويت، ومن ثم يعمد سيرفس هيرو إلى تجميع وقياس رضا العملاء عن طريق درجات المؤشر. ويعتبر مؤشر سيرفس هيرو المؤشر الحصري على مستوى العالم العربي في اعتماده على رضا العملاء بنسبة 100 في المائة.

كما يعد مؤشر سيرفس هيرو شريكاً لمؤشر رضا العملاء الاميركي وهو أيضاً يتبع مبادئ الجمعية الأوروبية للإبداء الرأي وبحوث التسويق ESOMAR كما يدعمه مجلس استشاري مستقل لضمان الالتزام بأفضل النتائج المحايدة والموضوعية بما يعكس بدقة آراء العملاء.

ويتميز بنك الكويت الوطني بالتزامه بتفهم متطلبات وتوقعات العملاء، حيث تم تصميم المنتجات والخدمات بناءً على نهج يرتكز على احتياجات العملاء وضمان ا لحصول على رضاهم على كافة المستويات.

وتعمل قيادات بنك الكويت الوطني جنباً إلى جنب مع الموظفين لتوفير الدعم وفرص التطوير المهني اللازمة لضمان أفضل مستويات خدمة العملاء. وتعتبر الفرق القيادية في البنك شركاء حقيقيين في توليد أفكار حول كيفية الاستمرار في تحسين تقديم خدمة العملاء. ومن خلال قيام موظفي بنك الكويت الوطني بالتفاني في العمل والاخلاص وبذل الجهد، يواصل البنك بلوغه أعلى المراتب في الخدمات التي يقدمها.