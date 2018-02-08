يُنظم بنك الكويت الوطني سباق Drone غداً السبت للمرة الأولى في الكويت وذلك ضمن مشاركته في معرض الصنّاع العالمي “ميكر فير” الذي تنظمه الشركة الكويتية للاستثمار في أرض المعارض (صالة رقم 5) في منطقة مشرف ويقدم البنك رعايته البلاتينية لهذا الحدث للسنة الثانية على التوالي تشجيعا وتعزيزاً لدور الصناعة المحلية والصناعيين الشباب.

وقال رئيس فريق العلاقات العامة في البنك طلال التركي “إن سباقDrone يجري تنظيمه للمرة الأولى في الكويت في مواكبة منا للتطور التكنولوجي الذي بدأ يدخل في مختلف مجالات الاقتصاد والعمل وحتى الثقافة والترفيه. ويفتح هذا التحدي المجال لمشاركة هواة ومحترفين على مدى أيام المعرض في تحديات استعراضية”.

وأوضح التركي أن السباق سيتم تنظيمه في اليوم الختامي للمعرض في 10 فبراير، كما سيتم مكافأة الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بجوائز نقدية قيمة. وقد أتاح البنك الوطني التسجيل إلكترونياً والمشاركة في هذا السباق، كما أن أوقات التحدي والاستعراض تجري يومياً على هامش المعرض في الباحة الخارجية من التاسعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، ويتحدى المحترفون في الفترة المسائية من الرابعة ظهراً وحتى التاسعة مساءً طوال أيام المعرض.

وأضاف أن البنك ينظم كذلك مجموعة من الفعاليات للرواد خلال المعرض تتضمن تصميم ألعاب إلكترونية للأطفال باستخدام الاسلاك وتنظيم سباق افتراضي في بوث البنك داخل المعرض لتشجيع الأطفال على الاهتمام أكثر بالألعاب المبتكرة التي يمكنهم أن يكونوا جزءا من صناعتها.

ولفت التركي إلى أن بنك الكويت الوطني يشارك أيضاً في اللجنة التحكيمية للمعرض والتي ستختار أفضل المشاريع في مجال التصنيع. وهو ما سيتيح للرعاة والداعمين فرصة رؤية المشاريع والابداعات عن كثب والتعرف على المواهب الشابة المتنافسة في المعرض وتقديم خبرتهم اللازمة لدعمها وتوجيهها من خلال الدور الطليعي للرعاة في المسؤولية الاجتماعية، وتواجدهم في لجنة تحكيم المعرض.