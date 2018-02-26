قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان المبيعات العقارية سجلت المزيد من الارتفاع خلال شهر يناير 2018 نظراً لاستمرار قوة مبيعات العقار السكني وتسجيل العقار الاستثماري أضخم زيادات شهرية له منذ سنوات. واستهلت القطاعات العقارية الثلاث العام الجديد بتسجيل قوة في مبيعاتها. إذ بلغ إجمالي المبيعات 266 مليون دينار في يناير 2018، .حيث قفز نموه بواقع 26٪ على أساس سنوي. في المقابل، شهدت الصفقات نمواً طفيفاً بلغ 1.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 375 صفقة. ويعزى بعض هذا النمو إلى تأثيرات قاعدية، حيث شهد النشاط ركوداً في يناير من العام 2017 بعد أن سجل أداءً قوياً في ديسمبر من العام 2016.

وارتفعت مبيعات وصفقات العقار السكني تماشياُ مع استمرار الأسعار بالتحسن. فقد ارتفعت مبيعات هذا القطاع بواقع 11.7٪ على أساس سنوي في يناير 2018 لتصل إلى 87.5 مليون دينار، ولكنها لا تزال ما دون المتوسط الشهري لها للعام 2017 البالغ 96 مليون دينار. وتسارع نشاط الصفقات لتصل إلى 283 صفقة، وشكلت مبيعات المنازل السكنية ثلثي الصفقات. وتركز نشاط مبيعات القسائم السكنية في كل من منطقة الفنيطيس وأبو فطيرة ومدينة صباح الأحمد البحرية.

وشهدت أسعار المنازل السكنية تحسناً خلال شهر يناير من العام 2018 بينما تراجعت أسعار الأراضي السكنية بعد الزيادات التي سجلتها في النصف الثاني من العام 2017. فقد سجل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية نمواً إيجابياً على أساس سنوي بواقع 1.1٪ ليصل إلى 151.9 نقطة، وذلك تماشياً مع تحسن مبيعات القطاع في النصف الثاني من العام 2017 وأوائل 2018. في المقابل، شهد مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار الأراضي السكنية تراجعاً بواقع 5.5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 171.3 نقطة، حيث جاء هذا التراجع في أعقاب انخفاض أسعار الأراضي السكنية في النصف الثاني من العام 2017.

وأتى ارتفاع أسعار مبيعات العقار الاستثماري في يناير متماشياً مع عدد من صفقات المباني والقسائم الاستثمارية الضخمة. وعلى الرغم من أن عدد الصفقات في هذا القطاع شهد تراجعاً ضخماً بواقع 24٪ ليصل إلى 87 صفقة، إلا أن قيمة الصفقات جاءت مرتفعة لتعوض عن هذا التراجع. وبلغ إجمالي مبيعات القطاع 122.2 مليون دينار (بواقع 83٪ على أساس سنوي) شكلت مبيعات المباني نصف هذه القيمة. وكانت أضخم الصفقات التي تمت لمبنى في منطقة الجابرية بمساحة تتجاوز 4.400 ألف متر مربع وبقيمة 14 مليون دينار. كما تم تسجيل مبيعات في عدد من المناطق المهمة مثل السالمية وحولي ومدينة الكويت. وشهدت منطقة صباح السالم ارتفاعاً حادّاً في مبيعات القسائم الاستثمارية، كانت أضخمها قسيمة تبلغ مساحتها 5.600 ألف متر مربع بقيمة 18.8 مليون دينار.

ويبدو أن أسعار العقار الاستثماري متجهة نحو الاستقرار نظراً لتراجع وتيرة الانخفاض. فقد بلغ المؤشر 177.9 نقطة في يناير 2018 متراجعاً بواقع 1.1٪ على أساس شهري و3.1٪ على أساس سنوي. ويبدو أن الأسعار لهذا القطاع قد جاءت مماثلة للعام 2017 مقارنة بالعام 2016.

أما بالنسبة للعقار التجاري، فقد تباطأت مبيعاته في يناير بعد تسارع نشاطه في ديسمبر 2017. حيث بلغ إجمالي مبيعات يناير 16.2 مليون دينار على إثر تسجيل خمس صفقات، أي أعلى من مستواها في ديسمبر بواقع صفقة واحدة وقريبة من المتوسط السنوي لها للعام 2017. وقد تم بيع ثلاثة مباني تجارية في المرقاب بقيمة 3 مليون دينار لكل منها على حدة.