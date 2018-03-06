نظمت الوكالة الاسترالية للتعليم والتدريب المعرض الخاص بالجامعات والمعاهد والمدارس الاسترالية في «راديسون بلوز» بالكويت بمشاركة شركة الرائدة العالمية لتنمية الموارد البشرية.

ومثلت الوكالة الاسترالية في المعرض الذي حضره لفيف من الشخصيات العامة المحلية والدولية افتتحه السفير الاسترالي جوناثان غيلبيرت الذي التقى بالمشاركين وتبادل وجهات النظر المختلفة حول التحديات التي تواجه تطبيق نظريات التعليم الحديثة، كما حضر اللقاء مسؤول عن الحكومة الفيدرالية الاسترالية وممثل لغرفة التجارة الاسترالية العربية.

من جهتها قالت مديرة العلاقات العامة اسماء جمعة ان المحامي د. فايزالمطيري والمستشار ماجد الشربيني شاركا ممثلين عن شركة الرائدة العالمية لتنمية الموارد البشرية في فعاليات المعرض.

واضافت انهما اعربا عن تفاؤلهما ببدء التعاون بين شركة الرائدة العالمية لتنمية الموارد البشرية والوكالة الاسترالية للتعليم والتدريب، واكدا انها نواة لعقد شراكة وتعاون ممتد الامد في مجال دعم وتعزيز تنمية القدرات البشرية في الكويت وذكرت جمعة ان الاستراتيجية المنتهجة تستهدف تطوير الهيكل التشغيلي لسوق العمل على المستوى المحلي وخلق كوادر نوعية تستطيع المجابهة على المستوى الاقليمي والدولي واشارت الى انه شارك عن شركة الرائدة العالمية لتنمية الموارد البشرية بالمعرض المستشار مصطفى طارق المدير العام بالشركة ومعه نورا اسحاق مسؤولة التطوير حيث قاما بتنظيم فعاليات مشاركة الشركة مع الوكالة الاسترالية.