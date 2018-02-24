الولايات المتحدة تتبع حركات أموال مواطنين مغاربة

الرباط – وكالات: أفادت أنباء صحافية أمس، أن وزارة الخزانة الأميركية شرعت بتنسيق مع وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي» في تتبع حركات أموال مجموعة من الأشخاص، بينهم مغاربة، مع وضعهم في لائحة يتم بموجبها منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وقالت مصادر مطلعة إن إدراج هذه الأسماء ضمن اللائحة، والذي جاء بعد توصل واشنطن بمعلومات استخباراتية عن عمليات يقوم بها أشخاص ذاتيون ومعنويون من أجل تمويل أنشطة إرهابية، سيمكن السلطات الأميركية من تتبع أنشطة هؤلاء المالية وأملاكهم عبر العالم، حتى ولو كانت بأسماء مستعارة.

وأضافت إن القرار الذي يشمل أشخاصاً في أوروبا وشمال أميركا وآسيا والشرق الأوسط، يدخل في إطار خطة أميركية شاملة بالتنسيق مع العديد من الدول، بينها المغرب، ويهدف إلى وقف أي دعم مالي أو إيصال مساعدات يمكن أن تمول أنشطة أو جماعات إرهابية.

من جهة أخرى، اعتبر خبيران مغربيان أن قرار المحكمة العليا بدولة جنوب إفريقيا أول من أمس، مصادرة شحنة من فوسفات المملكة، «انتهاكاً» للقانون الدولي.

وأصدرت المحكمة العليا بجنوب إفريقيا، حكمها النهائي في قضية حجز شحنة من الفوسفات المغربي، وقضت بمصادرة الشحنة التي تصل كميتها 50 ألف طن.

وكانت جبهة «البوليساريو» تقدمت بدعوى أمام المحكمة، في مايو العام 2017، للحجز على سفينة «تشيري بلوسوم» المحملة بالفوسفات، التي كانت متجهة نحو نيوزيلندا، وتوقفت في ميناء «بورت إليزابيث» بجنوب إفريقيا للتزود بالوقود.

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول خالد شيات، إن قرار المحكمة بجنوب إفريقيا «تعسف على القانون الدولي، لأنه أقحم الواقعة الدولية في قانون محلي، علماً أن النزاع في الصحراء ذو طابع دولي».

من جانبه، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي سعيد الصديقي أن «الحكم ينتهك مضمون اتفاقية قانون البحار وقواعد العرف الدولي في المجال».

وأوضح أن «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 تعطي لدولة العلم الاختصاص القضائي الحصري على السفينة».

وأضاف إنه «لا يمكن بموجب الاتفاقية أن تحتجز السفن الأجنبية أو تصادر حمولاتها، إلا إذا انتهكت نظام المرور البريء في البحر الإقليمي، أو انخرطت في أنشطة قرصنة أو تجارة مخدرات أو تهريب البشر أو غير ذلك من الجرائم العابرة للحدود».

إلى ذلك، اعتقلت الشرطة المغربية أول من أمس، الكاتب الصحافي البارز بوعشرين، المعروف بافتتاحياته الناقدة للسلطات، خلال مداهمة لمقر صحيفة «أخبار اليوم» في كازابلانكا.

ودهم نحو 20 شرطياً يرتدون ملابس مدنية مكاتب الصحيفة وفتشوها، والتقطوا صوراً وصادروا مفاتيح المكتب.