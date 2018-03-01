يبدو ان امتلاك شخص لثروة تقدر بمليون دولار لم يعد يثير الدهشة، كما في الماضي، فالأمر بات طبيعياً الآن، لا سيما في ظل ارتفاع عدد أصحاب الملايين من سنة إلى أخرى، ووفقاً لتقديرات مصرف “كريدي سويس” في أحدث تقاريره، هناك ما يقرب من 33 مليون شخصاً في جميع أنحاء العالم، ممن يتمتعون بثروات تزيد قيمتها عن مليون دولار.

وتضم الولايات المتحدة 41 في المئة من مجموع أصحاب الملايين في العالم، حيث تتجاوز ثروات 13.6 مليون مواطن أميركي المليون دولار. في المقابل، تضم سويسرا أكبر عدد من الأثرياء، إذ يعتبر 12% من مجموع مواطنيها البالغين، من أصحاب الملايين.

وعلى الرغم من ذلك، لا يعد العدد الكبير لأصحاب الملايين مؤشراً على ثروة البلاد المعنية، نظراً للتأثير الضئيل الذي يحدثه ذلك على الاقتصاد العام للبلاد.

موقع Fb.ru الروسي قدم لائحة البلدان التي تضم العدد الأكبر من أصحاب الملايين، علماً وأن المليونير، هو الشخص الذي تتجاوز ثروته المليون دولار، بما في ذلك أصحاب المليارات. تم في هذه اللائحة، قبل القيام بالمقارنة، الأخذ بعين الاعتبار لسكان البلد ومتوسط الثروة.

تضم النمسا 217 ألف مليونير من مجموع السكان البالغين، الذين يبلغ عددهم قرابة 7 ملايين. كما تناهز ثروة كل شخص بالغ 52.519 دولار.

في المقابل، يعيش في الدنمارك 240 ألف مليونير من مجموع سكانها البالغين، الذين يُقدّر عددهم بنحو 4.5 مليون نسمة، في حين يقدر متوسط ??الثروة لكل شخص بالغ بما يقرب من 52.279 دولاراً.

أما السويد، البلد الواقع في شمال أوروبا، فيضم قرابة 285 ألف مليونير، من مجموع سكانها البالغين الذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين نسمة، علماً وأن متوسط ثروة كل شخص بالغ تقدر بنحو 39.692 دولاراً.

في الأثناء، يمكن لهولندا، التي تُعرف بحقول الخزامى وطواحين الهواء والقنوات، أن تفخر بعدد أصحاب الملايين فيها، حيث تضم 287 ألف مليونير، من مجموع سكانها البالغين والبالغ عددهم 13.08 مليون نسمة، مع متوسط ثروة لكل شخص بالغ يقدر بنحو 81.118 دولار.

من جانبها، تضم بلجيكا 307 آلاف مليونير من سكانها البالغين، من أصل 8.47 مليون نسمة، مع متوسط ثروة لكل شخص بالغ يقدر بما يقرب من 154.817 دولاراً.

أما إسبانيا، فيبلغ عدد أصحاب الملايين فيها ما يقرب من 386 ألف مليونير، من مجموع سكانها البالغين، والبالغ عددهم 37.79 مليون نسمة، مع متوسط ثروة لكل شخص بالغ يقدر بنحو 56.5 ألف دولار.

وتعد أستراليا من البلدان التي تضم عدداً كبيراً من أصحاب الملايين، حيث يبلغ عددهم مليون شخص، من جملة سكانها البالغين، والبالغ عددهم نحو 17.12 مليون نسمة، مع متوسط ثروة لكل شخص بالغ يقدر بقرابة 162.815 دولاراً.

ويمكن لإيطاليا أن تفتخر بعدد أصحاب الملايين القاطنين على أراضيها، حيث تضم مليوناً و132 ألف مليونير من مجموع سكانها البالغين، والبالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة، مع متوسط ثروة يقدر بنحو 104.105 دولار.

أما فرنسا، فتضم قرابة مليون و600 ألف مليونير، من مجموع سكانها البالغين، والبالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة، مع متوسط ثروة لكل شخص بالغ يقدر بنحو 100 ألف دولار.

من جهتها، تتصدر المملكة المتحدة المرتبة الثالثة في هذا التصنيف، حيث تضم مليونين و225 ألف مليونيراً، من مجموع عدد سكانها البالغين وعددهم 49 مليون نسمة، مع متوسط ثروة لكل شخص يقدر بنحو 108 آلاف دولار.

وتحتل اليابان المرتبة الثانية حسب هذا التصنيف، حيث تضم نحو مليونين و900 ألف مليونير، من مجموع عدد سكانها البالغين والبالغ عددهم نحو 104 ملايين نسمة، مع متوسط ثروة لكل شخص بالغ يقدر بنحو 120 ألف دولار.

أما المرتبة الأولى فهي من نصيب الولايات المتحدة الأميركية التي تضم نحو 13 مليوناً و554 ألف مليونير، من مجموع سكانها البالغين والبالغ عددهم 245 مليون نسمة.