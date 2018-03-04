الولايات المتحدة تلوح بفرض ضرائب على واردات السيارات من أوروبا

ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى امكان فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الاوروبية في حال رد الاتحاد الأوروبي على قراره فرض ضرائب على الفولاذ والالومنيوم.

وكتب ترامب في تغريدة “إذا أراد الاتحاد الاوروبي زيادة الرسوم والعقبات الضخمة أصلا على الشركات الاميركية العاملة هناك فسنطبق ببساطة ضرائب على سياراته التي تدخل بحرية الى الولايات المتحدة بينما يجعلون من بيع سياراتنا (ومنتجات اخرى) امرا شبه مستحيل هناك، “منددا ب”خلل كبير في التوازن التجاري”.

وكان ترامب ندد قبلا بالعجز التجارى الأميركي الذي بلغ برأيه 800 مليار دولار كما انتقد الاتفاقيات التجارية والسياسات “الغبية جدا” لأسلافه، وكان الاتحاد الاوروبي أعلن الجمعة اعداد اجراءات للرد بحق شركات من بينها مصنّع الدراجات النارية هارلي ديفيدسون وويسكى بوربون ومصنّع ماركة ليفايس للجينز بعد اعلان واشنطن انها ستفرض قريبا رسوما بنسبة 25% على الفولاذ و10%على الاولمنيوم لحماية صناعة الصلب الوطنية.

وهدد ترامب بعدها الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بفرض “ضرائب متبادلة” على صادراتهم، وترامب ينتقد منذ زمن الاتفاقيات التجارية التي وقعها اسلافه وحملهم مسؤولية خسارة ملايين الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة.