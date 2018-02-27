طهران تتحدى المجتمع الدولي مجددا وتؤكد مواصلة سياستها لتأمين مصالحها

نيويورك – وكالات: اعتمد مجلس الأمن بالإجماع قراراً يجدد الحظر المفروض على نقل السلاح إلى اليمن، ولكنه لا يتضمن أي إشارة إلى إيران، وذلك بعد ان استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار بريطاني يجدد الحظر ويندد في الوقت نفسه بإيران المتهمة بتسليح الحوثيين.

وصوتت 11 دولة أول من أمس، على مشروع القرار، الذي دعمته الولايات المتحدة بشدة، قبل أن تستخدم روسيا الفيتو ضده، فيما امتنعت الصين وكازاخستان عن التصويت، في حين صوتت بوليفيا ضد مشروع القرار.

وبعد الفيتو الروسي، تم اعتماد قرار بالإجماع اكتفى بتجديد الحظر على نقل السلاح إلى اليمن من دون الإشارة إلى إيران، فيما اتهمت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في بيان، روسيا بحماية “النظام الإيراني الراعي للإرهاب” وحذرت من مزيد من الإجراءات ضد إيران.

وقالت “إذا كانت روسيا ستستخدم الفيتو لمنع أي إجراء ضد سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار (في المنطقة)، فالولايات المتحدة وشركاؤها سيضطرون لاتخاذ إجراءات ضد إيران لا يمكن لروسيا منعها”.

واتهمت إيران بنشر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في العام 2015.

وأشارت إلى أنه “رغم الأدلة الساحقة التي قدمها فريق الخبراء المستقل في اليمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتهاكات إيران لحظر الأسلحة، فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار كان من شأنه أن يدعو إيران إلى مراجعة أفعالها”.

وأضافت إن “التقرير النهائي لفريق الخبراء أشار إلى أن إيران أخفقت في منع نقل الأسلحة الإيرانية بما في ذلك الصواريخ البالستية والمعدات العسكرية وتكنولوجيا الطائرات من دون طيار، إلى الميليشيات الحوثية في اليمن”.

وأوضحت أن “روسيا تحمي حالياً النظام الراعي للإرهاب في إيران”.

من جهته، دان نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جوناثان آلانان استهداف ميليشيات الحوثي لأهداف مدنية سعودية، معتبراً أن تلك الهجمات ستطيل من أمد النزاع في المنطقة.

وقال إن “الهجمات التي تم إطلاقها ضد إهداف مدنية في السعودية هي أمر غير مقبول وتقوض إمكان تحقيق السلام وتطيل من النزاع وتعرض المدنيين للخطر، يجب علينا في هذا المجلس أن نتحدث بصوت واحد ضد هذه الهجمات، وهذا سيتم من خلال التصويت لصالح القرار الذي يدين هذه الهجمات بأشد العبارات”، في إشارة إلى مشروع القرار البريطاني الذي عرقلته روسيا.

وأكد أن إيران تنتهك القرارات الدولية بتزويدها الحوثيين بالسلاح، خصوصاً الصواريخ والطائرات من دون طيار.

في المقابل، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا أمام المجلس، “لا يمكن أن نوافق بنتائج غير مؤكدة وأدلة تحتاج إلى تحقق ومناقشات داخل لجنة العقوبات”.

وحذر من أن استهداف إيران قد يؤدي إلى “عواقب عدم استقرار خطيرة” في الشرق الأوسط بمفاقمة التوتر بين السنة والشيعة.

بدوره، أعلن مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أمس، على هامش الملتقى الوطني لديبلوماسية المياه في غرب آسيا، أن واشنطن فشلت مرة أخرى في جر إيران إلى مجلس الأمن، و”سنواصل سياساتنا بشكل يؤمن مصالح بلادنا”