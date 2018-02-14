الوليد ينعش خزينة الهلال بمليوني ريال

قدم الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال السعودي، مليوني ريال لخزينة الفريق، كدعم شخصي منه.

وكان الوليد، قد حضر مباراة الهلال، اول من امس، أمام العين الإماراتي، من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود، والتي تعادل خلالها الفريقان سلبيًا، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

من جهته، وجّه الأمير نواف بن سعد، رئيس الهلال، الشكر والتقدير للوليد على دعمه لخزينة النادي، مثمنًا مبادرته غير المستغربة، امتدادًا لوقفاته مع الزعيم.

يذكر أن لاعبي الهلال خسروا مكافأة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، التي أعلن عنها قبل المباراة، بـ 10 آلاف ريال لكل لاعب، في حال تحقيقهم الفوز على العين.

في سياق آخر، انتقد محمد عبيد حماد مشرف الفريق الأول لنادي العين الإماراتي بعض قرارات التحكيم، خلال مواجهة الهلال، ووصفها «بالمستفزة».

ونقل حساب العين على تويتر عن حماد قوله امس: «بعض القرارات التحكيمية كانت مستفزة، كما أن الحكم لم ينجح في اعتماد أسلوب التعامل مع لاعبي فريق العين على صعيد التخاطب، بالإضافة إلى التسرع في إشهار البطاقات على عكس تعامله مع المنافس».

وأضاف: «أشهر الحكم إنذارًا لمحمد عبدالرحمن من أول احتكاك له بلاعب الهلال ومع بداية المباراة، ولم يحتسب حالة تسلل واضحة ضد المنافس كانت من الممكن أن تثمر عن هدف».

وتابع: «مثل تلك الأمور من الحكم تستفز أي مدرب حريص على مصلحة فريقه، خصوصًا في ظل إفراطه في توزيع البطاقات الأمر الذي ربما يؤدي افتقاد الفريق جهود عدد من اللاعبين في مراحل حاسمة من المسابقة إثر حصولهم على إنذارات غير مستحقة».

واستشاط زوران ماميتش مدرب العين غضبًا خلال اللقاء، واستبعده الحكم العماني أحمد أبوبكر قبل أن يظهر مساعده دامير كرزنار (كيركي) في المؤتمر الصحافي.

وقال كيركي: «زوران لم يكن عصبيًا، ولكنه يعيش بكل مشاعره مباريات فريقه، ويتفاعل مع مجريات اللعب بأدق التفاصيل وتلك هي طريقته في التعامل مع جميع المباريات».