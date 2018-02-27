اليابان تطلق قمراً اصطناعياً استخباراتياً

طوكيو – وكالات:
أطلقت اليابان أمس، صاروخاً يحمل إلى الفضاء قمراً إصطناعياً لجمع المعلومات الاستخباراتية.
وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن الصاروخ أطلق من مركز “تانيغاشيما” الفضائي جنوب البلاد، وحمل قمراً اصطناعياً أنتج بشكل مشترك بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة “ميتسوبيشي”.
وأضافت إن القمر سيتم استخدامه لمراقبة التطورات في محطات إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.
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