اليابان تكشف تميمة مستقبلية لألعاب 2020

طوكيو-أ ف ب:

كشف منظمو أولمبياد طوكيو 2020 عن تميمة الالعاب التي تم اختيارها من قبل طلاب يابانيين، وهي عبارة عن شخصية «مستقبلية» يطغى عليها اللون الأزرق، من نمط الرسوم المتحركة بآذان منتصبة وعيون كبيرة وقدرات خارقة.

كما كشف المنظمون عن تميمة دورة الالعاب البارالمبية، وهي أقرب الى شخصية أنثوية يطغى عليها اللون الوردي.

وتفوق الزوجي «الف» الذي لم يعط بعد اسما، خلال التصويت حيث نال 100 الف صوت في 16700 مدرسة ابتدائية، في النهائي على الزوجين الاخريين اللذين تم الكشف عنهما خلال الحفل الرسمي امس.

وانطلاقا من نمط رقعة شطرنج زرقاء اللون للالعاب الاولمبية، ووردية للالعاب البارالمبية، صممت هاتان التميمتان (يورو-كيارا باليابانية) على أساس تمتعهما بقدرات خارقة تسمح «بالانتقال فورا» الى اي مكان (حسب الصيغة الاولمبية)، او بـ «الحديث الى الهواء والصخور» و»نقل الاشياء بمجرد نظرة» (حسب الصيغة البارالمبية).

وفي بلد حريص على تقديم استقبال دون شائبة لزواره، «تعكس التميمتان اعلى مستوى من حسن الضيافة» الذي يجمع بين «التقليد والابداع».

وقال المصمم ريو تانيغوتشي «كان هدفي في البداية استخدام نمط ايتشيماتسو (رقعة الشطرنج) التقليدي وان أصنع منه شيئا بسيطا ومستقبليا، واعتقد بأن الامور سارت بشكل جيد».

ووصفت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي التمائم بـ «الرائعة جدا»، والتي أتى إطلاقها قبل أقل من 900 يوم من حفل الافتتاح.

وستحاول تمائم طوكيو 2020 التي سيتم اطلاقها رسميا في صيف 2018، تكرار نجاح «سوهورانغ»، النمر الابيض الصغير الذي تم تقديمه لكل رياضي اعتلى منصة التتويج في الالعاب الاولمبية الشتوية 2018 التي اختتمت الاحد الماضي في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.