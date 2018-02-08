كتب – بلال بدر:

أكد المحكم الدولي عبدالله اليعقوب حاجة الكويت إلى تحكيم تجاري متميز من أجل التحول إلى مركز مالي، فالشركات والمستثمرين في الخارج يعتقدون أنه لا يوفر لهم الحماية القضائية ويضطرون إلى رفع أسعار سلعهم في الكويت كنوع من الإحتراز في حال مواجهة مشكلة.

وشدد على ضرورة استعجال تبني الحكومة لهذا لأمر وموافقة مجلس الأمة على قوانين تحكيم لا تمس بسمعة القضاء الكويتي المُشرف على جميع الأحكام.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز الكويت للتحكيم التجاري أمس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت بعنوان “مقارنة بين قوانين التحكيم” وبرنامج تطوير القانون التجاري CLDP في وزارة التجارة الأميركية بحضور عدد من الاقتصاديين والخبراء القانونيين والمحامين والقضاة.

وقال اليعقوب: ان الشركات تلجأ للمحكمين الدوليين التجاريين بديلاً عن نظم القضاء التقليدية بسبب سرعة تحكيمهم في القضايا التجارية ضارباً المثال بإحدي القضايا التي تتعلق بمبلغ 18 مليون دينار التي تتم اللجوء فيها الى المحكمين التجاريين واستغرقت عاما فقط للوصول إلى الحكم النهائي وبعد صدوره ذهبوا به إلى المحكمة لتداوله فما كان من القاضي من أول جلسة إلا أبطل حكم المحكم دون سبب وأمر بتحويل القضية إلى إدارة الخبراء واستغرقت المحكمة 14 عاما بين المحكمة ولجنة الخبراء ووفاة المتنازعين الأصليين من أجل الوصول إلي الحكم النهائي المطابق لحكم هيئة المحكمين الأولى.

التحكيم الإسلامي التجاري

وناقش اليعقوب ادعاءات بعض الأشخاص بوجود التحكيم الإسلامي التجاري بالقول: “الإسلام لا يتعارض مع أحكام القضاء حتى في قضايا الأحوال الشخصية يوجد محكم عن الزوج ومحكم عن الزوجة فما بالك بالقضايا التجارية التي لا تتعارض مع الشريعة”.

وأشار إلى مشكلة بعض التجار وأصحاب الشركات في عدم تطوير أنفسهم من حيث المعاملات القانونية مع الشركات العالمية في التردد في التعامل مع المحكمين والتعامل فقط مع القضاء الكويتي، ولذلك تحتاج الكويت إلى حملة موسعة للتعريف بأهمية التحكيم وآثاره الاقتصادية على السوق الكويتي بشكل إيجابي.

مركز الكويت للتحكيم

وقال عضو مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري الدكتور أنور الفزيع في كلمته الافتتاحية أن رسالة المركز تتمثل في تعزيز ونشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية والقانونية كبديل لحل المنزاعات التجارية لتحسين البيئة القانونية لممارسة الأعمال التجارية في الكويت.

وأضاف ان برنامج تطوير القانون التجاري يهدف إلى تحسين البيئة القانونية لممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم مما يعزز الاستقرار السياسي ويهيئ مزيداً من الفرص الاقتصادية، كما تساعد خدمات المركز وبرامجه الاستشارية على مساعدة القادة السياسين والاقتصاديين والقضاة والتجار على تطوير سياساتهم وقوانينهم وهياكلهم التنظيمية، مشيراً إلى أن هذه هي الورشة الأولي للبرنامج منذ بدء 2018 وستتلاحق قريباً الندوات وورش العمل التي تدعم أهداف البرنامج من حيث التوعية بأهمية التحكيم التجاري.

التحكيم النموذجي

واستعرضت المستشارة وخبيرة التحكيم الدولي كاتلين توماس، في كلمتها حيثيات احدى قضايا الشركات الكويتية “شركة الغانم” مع أحد الشركات العالمية في محاكم نيويورك للتجارة العالمية والمقارنة بين القضاء الكويتي والقضاء الأميركي في تناول مثل هذه الأنواع من القضايا والمدة الزمنية القصيرة التي تمت فيها مداولات القضية.

كما تناولت أوجه الفرق بين القوانين العربية والكويتية مع قانون التحكيم النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ” الأونسترال”، موضحة أن التوجه الجديد في صياغة العقود التجارية هو وضع شرط التحكيم وفقاً لقانون الأونسترال وهو القانون النمودجي الذي يسمح باللوجوء إلى المحكمة التجارية العالمية.