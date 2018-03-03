عدن – وكالات:

سيطر الجيش اليمني أمس، على جبل الظهر الستراتيجي ومواقع أخرى في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش استعاد السيطرة على عدد من المواقع في منطقة اعشار، مشيرة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التابعة للحوثيين، مؤكدة مقتل 27 من الميليشيات، وأسر 19 آخرين.

وفي الحديدة، قصفت طائرات التحالف العربي مخازن ومخابئ أسلحة وتجمعات لعناصر ميليشيات الحوثي في جزيرة كمران.

وفي نهم، لقي القيادي الحوثي علي حميد علي القيز مصرعه، وعدد من مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني، كما قتل القيادي يحيى عبدالله الرزامي، المكنى أبو زيد وعدد من مرافقيه في الجبهة ذاتها.

وفي صعدة، دمر التحالف تعزيزات للحوثيين، كانت في طريقها الى كتاف والبقع شمال المحافظة.

وفي تعز، أعلن الجيش اليمني أمس، مقتل نحو 613 مسلح من الحوثيين في فبراير الماضي.

وذكر أن “من بين القتلى كل من القياديين أبو عزام ومجلي حسين مجلي وأبو محمد وأبو طه الغليسي، وجميعهم مسؤولون ميدانيون على مناطق في المحافظة”.

من ناحية ثانية، أفادت مصادر أمنية بأن ميليشيات الحوثي أصدرت أمراً باعتقال 50 من عناصرها بعد يوم من فرارهم من القتال، خصوصاً في مديرية الجراحي، وعممت أسماءهم على نقاط التفتيش.

في سياق آخر، تصاعدت وتيرة الخلافات الداخلية بين قيادات الحوثيين، بسبب منهوبات مالية وخلافات على أراض استحوذوا عليها بقوة السلاح، ووصل الأمر حتى عمليات القتل والتصفيات المتبادلة.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن مشرف الميليشيات في مديرية عتم المدعو أبورصاص لقي مصرعه أول من أمس، وأصيب آخر برصاص مجهولين، رجحت أنهم من الحوثيين أنفسهم.

وأضافت إن “المنطقة تشهد خلافات على منهوبات بين القيادات الحوثية تتصاعد إلى مواجهات مسلحة، ما يؤكد أن المدعو أبو رصاص قد قتل برصاص جماعته”.

وفي تطور جديد، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تقرير، الانتهاكات في 20 محافظة، أظهرت مقتل 2260 مدنياً وإصابة 2780 آخرين.

وأشار إلى أن الحوثيين قتلوا خلال ديسمبر العام 2017، 206 وأصابوا 227 آخرين، كما وثق اغتيال 157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات، فيما سجل إخفاء 615 من المدنيين واعتقال واختطاف 4392 بين المدنيين والسياسيين والنشطاء والمعارضين.

إلى ذلك، كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين في بيان، أول من أمس، عن انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية الخطيرة والمزمنة في سجون الحوثيين بمحافظة إب، متهمة الحوثيين بممارسة “الإهمال الصحي المتعمد” ضد المختطفين والمخفيين قسراً.

على صعيد آخر، أحرق مجهولون ليل أول من أمس، مطابع تابعة لصحيفة “أخبار اليوم” اليمنية في مدينة عدن.

وأظهر فيديو المسلحين وهم يحرقون المقر والمعدات التي تستخدم للطباعة.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخاجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أن بلاده تعتزم إرسال مساعدات إنسانية جديدة لليمن.