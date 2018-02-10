عدن – وكالات: طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن المساعدات الإغاثية والإنسانية المنهوبة من قبل الحوثيين، غداة العثور على كميات كبيرة من المساعدات في مخازنهم بمديرية حيس غرب البلاد.

ودعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح أول من أمس، منسقية الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في اليمن إلى إجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن الكميات المنهوبة.

وأكد أن العثور على المساعدات الإغاثية في حيس “دليل دامغ على استمرار الميليشيات في تجويع الشعب اليمني”، معتبراً ذلك “أدلة مادية على ما سبق للجنة العليا للإغاثة أن أصدرت بشأنه بيانات عدة وتقارير”.

وكرر مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات لتسليم الموانئ والمطارات للحكومة الشرعية، مشيراً إلى أن بقائها بيد الميليشيا يشكل خطراً حقيقياً، لأنها تستغل “لأغراض غير إنسانية”.

على صعيد آخر، رفض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أول من أمس، وصف فترة عمله، التي تنتهي نهاية الشهر الجاري، بـ”غير الناجحة”، مؤكداً أن دور المبعوث هو “مسهل وميسر”.

وكشف أن المبعوث الجديد للأمم المتحدة سيبدأ عمله بالتحضير لجولة جديدة من المحادثات تبدأ بلقاءات ومشاورات جديدة بين الحوثيين وحزب “المؤتمر الشعبي العام”، من دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المحادثات.

وأوضح أن المشاورات ستستضيفها سلطنة عمان، مؤكداً ضرورة تقديم تنازلات من الطرفين للوصول إلى تسوية سلمية.

وفي صعدة، قتل القيادي الحوثي حسين علي الهادي مع عدد من مرافقيه في جبهة باقم الحدودية بغارة من طائرات التحالف، فيما أفادت مصادر محلية في الساحل الغربي أن الميليشيات الحوثية قامت بتصفية أحد قادتها بعد انهزامها في مديرية حيس ويدعى عمر الانسي، بتهمة الخيانة.

في غضون ذلك، واصلت قوات الشرعية زحفها باتجاه مركز مديرية الجراحي شمال حيس.

وفي تعز، تمكن الجيش اليمني أمس، من تحرير جبل رحنق في جبهة مقبنة غرب المدينة، فيما قتل عشرة من الحوثيين وأصيب 15 آخرين.

كما سيطرت قوات الشرعية على جبل حيد الحمام الستراتيجي في مديرية مقبنة غرب تعز القريب من خط تعز – المخا.

وفي جريمة بشعة، مزقت ميليشيات الحوثي ليل أول من أمس، جسد طفل عمره عام واحد فقط مع جدته، بصاروخ أطلقته على حي سكني شرق تعز.

في غضون ذلك، وصل محافظ تعز أمين محمود أمس، إلى عاصمة المحافظة المحاصرة من قبل الحوثيين، للمرة الأولى، منذ تعيينه في منصبه، قبل شهر ونصف، وعقد اجتماعاً مع مسؤولين في السلطة المحلية.

وقال مدير عام مكتب الإعلام في المحافظة نجيب قحطان إن محمود وصل مركز المحافظة، آتياً من عدن.

وفي الضالع، قتل أمس، عشرة من مسلحي الحوثي وجنديين من قوات الجيش في معارك بين الطرفين في جبهة مريس بالمحافظة.

وفي حجة، أعلن الجيش اليمني مصرع نحو 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي أول من أمس، في غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي في جبهة ميدي بالمحافظة.

في سياق آخر، نفى مصدر مسؤول في موانئ عدن معلومات متداولة عن سقوط قذيفة في ميناء الحاويات أول من أمس،.

وفي نيويورك، أعربت الأمم المتحدة أول من أمس، عن “رعبها” من موجات نزوح جديدة محتملة في اليمن، جراء تصاعد القتال هناك.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن “المنظمة الدولية للهجرة أطلقت نداء جديدا بقيمة 96.2 مليون دولار لتمويل استجابتها في اليمن”.

وأضاف “نشعر بالرعب من أن يؤدي العنف الراهن إلي موجات جديدة من نزوح المدنيين”.