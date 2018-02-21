كتبت- ايناس عوض:

تنظم إدارة الآثار والمتاحف «التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المؤتمر الدولي الثالث» بعنوان «عصور ماقبل التاريخ في الوطن العربي» وذلك في الفترة من 21 وحتى 23 فبراير الجاري، في مقر مكتبة الكويت الوطنية بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحه، ومدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الدكتور سلطان الدويش، وعدد كبير من الأساتذة والباحثين والمتخصصين في البحوث التاريخية والأثرية الكويتيين والعرب.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحه قال: إنه لمن دواعي الاعتزاز أن تحتضن الكويت أرض الحوار وملتقى الثقافات المؤتمر الدولي الثالث» عصور ماقبل التاريخ في الوطن العربي» والذي بدأ بدورتين سابقتين في القاهرة عام 2013 والإسكندرية عام 2015، مشيراً الى أن الكويت تفتخر دوماً باستضافة مثل هذه الفعاليات المهمة وما يلقى فيها من أبحاث ودراسات علمية متخصصة.

وأضاف اليوحة في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح إنطلاقاً من الاهتمام الدائم من دولة الكويت بالآثار والتاريخ الأثري، يحرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مجال الآثار المشتركة مع البعثات العلمية الأجنبية، كالبعثة البولندية والفرنسية والإيطالية والدنماركية وغيرها، والتي أسفرت عن اكتشافات أثرية تعود لعصور ماقبل التاريخ، وأخرى تؤكد أهمية الموقع المميز للكويت وظهورها في وقت مبكر كمركز للملاحة البحرية والتجارة، وهو ما يؤدي لاحقاً الى نتائج تؤثر على إعادة النظر في كثير من المفاهيم التاريخية، لافتاً الى ايمان المجلس بضرورة العمل الدائم والتواصل الهادف لتعم الفائدة،

بدوره قال مدير ادارة الآثار والمتاحف في المجلي الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور سلطان الدويش: انه لشرف كبير أن تحتضن مدينة الكويت فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي لعصور ماقبل التاريخ في الوطن العربي والذي يهدف الى تسليط مزيد من الضوء على القضايا التاريخية المبهمة والجدلية، وتوفير المزيد من المعلومات الموثقة حول حقب وأماكن متعددة في خارطة الدول العربية.

من جانبه أكد الدكتور زيدان كفافي أنه اذا كانت المكتشفات الأثرية تدل حتى الآن على ان الخطوات الأولى للإنسان كانت في افريقيا، فان وصوله الى مرحلة حياتية متقدمة كانت في المشرق العربي، لافتاً الى أن المؤتمر في نسخته الثالثة لايركز فقط على عد خطوات الانسان الثقافية والحضارية،وانما ليستشرف تفاعله مع بيئات الوطن العربي المتعددة، من ساحلية وجبلية وصحراوية، حيث انتصر الانسان على هذه الطبيعة فاستقر وزرع وربى الحيوانات، فأكل مما زرع واستفاد من انتاج حيواناته التي اصطادها ورباها.

المحاضرون والجلسات

تضمن اليوم الأول للمؤتمر جلستين الأولى أدارها الدكتور فهد الوهيبي وحاضر فيها ثلاثة باحثين متخصصين وهم رئيس قسم الآثار جامعة افريقيا العالمية الدكتور يوسف مختار الأمين من جمهورية السودان والذي قدم ورقة عمل بعنوان «البحث الأثري في عصور ماقبل التاريخ في الدول العربية: جدلية الوطني والاجنبي» .

قدمت الدكتورة ميسون النهار من جامعة المملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل عن «موقع تل أبوصوان الأردن» واهم الاكتشافات الاثرية فيه، والتي تعود الى العصر الحجري الحديث ماقبل الفخاري .

وقدم مدير إدارة الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور سلطان الدويش ورقة عمل تناولت موضوع «الاستقرار الحضاري في شمال الكويت خلال الالف سنة قبل الميلاد .

أما الجلسة الثانية في اليوم الأول للمؤتمر فأدارها الدكتور يوسف الأمين من السودان وقدمها ثلاثة محاضرين هم الدكتور نايف بن علي بن محمد القنور من المملكة العربية السعودية والذي قدم ورقة عمل بعنوان « الصيد في عصور ماقبل التاريخ من خلال الرسوم الصخرية … شمال غرب الجزيرة العربية أنموذجاً» .

وقدم الورقة الثانية المدير العام للتراث والثقافة في محافظة ظفار وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان علي بن سالم بن أحمد المعشني.

وقدم الورقة الثالثة الدكتور عبد الواحد بن نصر من المملكة المغربية وكانت بعنوان «جبل ايغرود بالمغرب واشكالية أصل الانسان العاقل».