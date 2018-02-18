اليونايتد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد

لندن-أ ف ب: بلغ مانشستر يونايتد ربع نهائي كاس انكلترا لكرة القدم بفوزه على مضيفه هادرسفيلد 2-صفر، في الدور الخامس فى المباراة التى اقيمت اول من امس واثارت جدلا كبيرا حول تقنية الفيديو المساعدة للحكام.

وسجل ليونايتد مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو.

وكانت القرعة جنبت المواجهة بين «الأربعة الكبار» التي تكتسي المسابقة أهمية كبيرة بالنسبة إليها، خصوصا يونايتد وتشلسي وتوتنهام، في ظل سيطرة مانشستر سيتي على منافسات الدوري وابتعاده بفارق 16 نقطة عن أقرب مطارديه يونايتد.

لكن بعد تسجيل ماتا الهدف الثاني اثر تمريرة من اشلي يونغ قبل نهاية الشوط الاول، اثير جدل كبير بعد الغاء الهدف بتوصية من حكام الفيديو الجالسين في ستديو في لندن على بعد نحو 300 كلم من الملعب، نتيجة رسم غير متواز لخط التسلل، اثار سخرية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الشوط الثاني، اظهر مخرج المباراة خط تسلل جديد، مستقيم هذه المرة، يظهر تسلل ركبة ماتا بفارق بسيط عن اخر مدافع لهادرسفيلد.

ومطلع الشوط الثاني، تبادل لوكاكو الكرة مع التشيلي اليكسيس سانشيس قبل ان ينفرد ويسجل هدفه الثاني في المباراة (55).

وعاد ساوثمبتون ببطاقة التأهل من ارض وست بروميتش البيون 2-1. سجل للفائز الهولندي ويسلي هودت (11) والصربي دوسان تاديتش (56) وللخاسر الفنزويلي خوسيه سالومون روندون بكرة طائرة جميلة (58).