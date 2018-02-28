عواصم – وكالات: في اليوم الثاني من الهدنة الروسية القصيرة، امتنع المدنيون عن الخروج من الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق عبر ممر حددته موسكو، وسط تبادل للاتهامات بين الفصائل المعارضة من جهة وقوات النظام وروسيا من جهة ثانية عمن يتحمل مسؤولية استمرار الأزمة الإنسانية.

ولليوم الثاني، لم يخرج أمس مدنيون عبر معبر وافدين، الواقع شمال شرق مدينة دوما، الذي أعلنته روسيا ممرا إنسانيا، واتهمت السلطات السورية وموسكو الفصائل المعارضة بمنع خروج المدنيين.

وفيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أجلت مجموعة كبيرة من مدنيي الغوطة، من دون أن يذكر التوقيت، أكد مصدر عسكري عند معبر الوافدين، “الممر الإنساني مفتوح، لكن حتى الان ونحن في اليوم الثاني لم يأت أحد”، مضيفاً “الارهابيون يحاولون اعاقة من يحاول التقدم سواء من الداخل وذلك بالضغط عليهم او باستهداف الممرات الانسانية”.

وأوضح المصدر العسكري أن “الهدنة لثلاثة أيام قابلة للتمديد في حال خروج المدنيين ولكن إن لم يكن هناك نتائج كيف يمكننا الاستمرار؟”

في المقابل، نفى المتحدث باسم “جيش الاسلام”، أبرز فصائل الغوطة الشرقية، حمزة بيرقدار استهداف المعبر، معتبراً أن “أهالي الغوطة يرفضون هذه المسألة (الخروج) جملة وتفصيلا”.

ورفضت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وبينها جيش الاسلام وفيلق الرحمن، ما أسمته “تهجير المدنيين أو ترحيلهم”.

وخلال الساعات الخمس من الهدنة أمس، طغى هدوء على الغوطة الشرقية قطعه تساقط بعض القذائف، وفور انتهاء الهدنة عند الساعة الثانية ظهراً، عادت الطائرات والمروحيات إلى الأجواء لتستهدف مدينة دوما وبلدة أوتايا.

ووثق المرصد السوري، أمس، مقتل ثلاثة مدنيين في دوما قبل الهدنة وشخصا واحداً في أوتايا بعد انتهائها.

وأبدى سكان في الغوطة الشرقية شكوكا حيال الهدنة الروسية وخشية من استخدام الممرات “لعدم ثقتهم” في موسكو.

وقال محمد ابو المجد (60 عاماً) أحد سكان دوما “لا أحد يخرج من أهالي الغوطة، نرفض هذا الامر”، مضيفاً “في حال خرجنا، أين يذهب الشباب؟ يأخذونهم إلى الجيش لقتال الشعب. وشعبنا يقاتل شعبنا”، وتساءل “ماذا تعني هدنة للساعة الثانية؟ يعني أن بعد الثانية يعود قصف الطيران ويزداد القتل”.

ورأت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية انجي صدقي أنه “من الصعب أن يستخدم أي مدني ممرات العبور، إذا لم تكن هناك ضمانات كافية لن تخاطر أسرة مؤلفة من أم وأطفال بحياتها إذا لم يكن لديها ضمانات السلامة اللازمة”.

وأضافت “هناك نوع من الخوف لدى المدنيين بسبب عدم وجود توافق بين الأطراف”، معتبرة أن الحل لا يقتصر على إخراج الحالات الحرجة من الغوطة الشرقية “وإنما يتعلق أيضاً بإدخال مساعدات طبية مناسبة ليتم علاج” المرضى حيث هم، موضحة “للأسف خمس ساعات غير كافية لإيصال المساعدات، نحن نحتاج لساعات طويلة من التحضير والانتقال من نقطة إلى أخرى وتفريغ المساعدات”.

إلى ذلك، تتواصل منذ ما بعد منتصف الليل المعارك على محاور في جنوب وشرق الغوطة الشرقية، حيث وثق المرصد السوري مقتل 38 عنصراً من قوات النظام و12 من فصيل “جيش الإسلام” خلال المعارك في منطقة المرج جنوباً.

وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، “الدور الآن على المسلحين (من فصائل المعارضة) الذين يواصلون قصف دمشق ومنع ايصال المساعدات وإجلاء الراغبين بمغادرة” المنطقة.

في سياق متصل، طالبت فرنسا، أمس مجلس الأمن الدولي، بإنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ قرار المجلس بشأن وقف إطلاق النار في سورية، داعية روسيا الى ممارسة “ضغوط قصوى” على النظام السوري لاحترام الهدنة في الغوطة الشرقية.

من جانبه، حض الاتحاد الاوروبي، في رسالة، روسيا وتركيا وايران على التدخل لدى النظام السوري لوقف المعارك في الغوطة للسماح بنقل المساعدات والقيام بعمليات اجلاء.