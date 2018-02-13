اميتاب باتشان يستعد لتصوير فيلم جديد

يبدأ النجم الهندي اميتاب باتشان في تصوير “عملاً فنيا جديدا بعد الانتهاء من فيلم “ثجز أوف هندوستان” وذكر موقع “ذا انديان اكسبريس” ان الفنان الهندي كتب على مدونته الإلكترونية أن العمل بفيلم “ثجز أوف هندوستان” ينتهي في منتصف شهر فبراير الجاري وبعدها مباشرة سيبدأ تصوير فيلم جديد من اخراج ناجراج مانجول ولفت باتشان “75” عاما الى ان الفيلم الجديد يدور حول شخص ينتشل مجموعة من الاطفال يعيشون في الأحياء الفقيرة، من حياتهم المليئة بارتكاب الأفعال غير السوية الى طريق آخر يسوده تحمل المسؤولية

يذكر أن فيلم “ثجز أوف هندوستان” يعد من أكثر الاعمال الفنية التي ينتظر ان تطرح في عام 2018 لانه يجمع بين الفنانين اميتاب باتشان وعامر خان لأول مرة على الشاشة ويشترك في بطولته ايضا كاترينا كيف واخراج فيجاي كريشنا آشاربا و قد سجل اميتاب باتشان اغنية في احداث الفيلم الذي سيصدر في 7 نوفمبر 2018.