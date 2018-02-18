انتفاضة نرويجية في الألعاب الشتوية.. وخسارة رابعة لهوكي الكوريتين

بيونغ تشانغ-وكالات: تفوق النجم الصاعد يوهانيس هويسفلوت كلايبو على جميع منافسيه امس، ليمنح النرويج أول ميدالية ذهبية منذ 16 عاما في سباق التتابع، ضمن منافسات تزلج اختراق الضاحية بدورة الالعاب الشتوية المقامة حاليا في بيونغ تشانغ.

ونجح كلايبو في تجاوز الروسي دينيس سبيتسوف في آخر كيلومتر، ليعبر خط نهاية سباق 4×10 كيلومتر في ساعة واحدة و33 دقيقة و9ر4 ثانية، رفقة زملائه ديدريك نوينسيث ومارتين يونسرود ساندبي وسيمين هيجشتاد كروجر.

ونال الفريق الروسي الميدالية الفضية بعدما حل ثانيا بفارق 16 ثانية عن نظيره النرويجي، فيما حصلت فرنسا على الميدالية البرونزية بفارق 9ر36 ثانية عن الصدارة.

بدوره، أحرز أويستين براتن، أول ميدالية ذهبية على الإطلاق للنرويج، في منافسات التزلج الحر للرجال.

وسجل براتن، 22 عاما، 95 نقطة، في أول 3 محاولات له في مسابقة التزلج على المنحدر الثلجي، ليتوج بالميدالية الذهبية.

وحصل الاميركي نيكولاس جويبر على الميدالية الفضية بعد تسجيله 60ر93 نقطة.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الكندي أليكس بوليو مارشان الذي سجل 40ر92 نقطة.

وفاز النمساوي مارسيل هيرشر بثاني ميدالية ذهبية له، عبر تفوقه في مسابقة التعرج العملاق.

وسجل هيرشر دقيقتين و04ر18 ثانية لينال الذهبية بعد تفوقه على النرويجي هنريك كريستوفرسن بفارق 27ر1 ثانية.

ونال هيرشر ثاني ذهبية له في بيونغ تشانغ بعد فوزه يوم الإثنين الماضي بالميدالية الذهبية لثنائية الانحدار والتعرج، ضمن منافسات التزلج الألبي.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الفرنسي اليكسيس بينتورو.

وانتزع الكندي صامويل جيرار، الميدالية الذهبية في سباق التزلج السريع على المضمار القصير لمسافة ألف متر، وأنهى المتزلج الكندي السباق في دقيقة 24.650 ثانية ليفوز بأول ميدالية ذهبية في مسيرته، حيث كان قد فاز 3 مرات بالميدالية الفضية في بطولة العالم وأخرى برونزية.

وحصل الاميركي جون هنري كرويجير على الميدالية الفضية، فيما جاء الكوري الجنوبي سيو يي را على الميدالية البرونزية.

اشادة بالدورة

في سياق اخر، لقي الفريق المشترك للكورتين الجنوبية والشمالية في منافسات هوكي الجليد خسارته الرابعة وكانت امام سويسرا صفر-2 امس.

ولن يحصل الفريق الكوري الموحد على ميدالية في مشاركته التاريخية في الالعاب، وتلقت شباكه حتى الان 22 هدفا ونجح في تسجيل هدف واحد. ويضم 12 لاعبة كورية شمالية.

لكن نتيجة مباراة امس ضد سويسرا كانت يمكن ان تكون اكبر بكثير لولا تألق حارسة المرمى تشين سو-جونغ التي قدمت اداء مذهلا وتصدت لـ 51 فرصة.

وقالت تشين «اننا حاليا في اليوم العاشر (للالعاب)، وآمل ان نحصل على 10 ايام اخرى».

شكوك حول تناول رياضي روسي مادة محظورة

بيونغ تشانغ-أ ف ب: اعلن المتحدث باسم الرياضيين الروس المشاركين في دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية امس ان اللجنة الاولمبية الدولية ابلغتهم باحتمال خرق احد هؤلاء الرياضيين قواعد المنشطات بتناوله مادة محظورة.

ونقلت ريا نوفوستي عن المتحدث باسم الفريق الروسي كونستانتين فيبورنوف قوله «تلقينا اخطارا رسميا من اللجنة الاولمبية الدولية حول احتمال انتهاك قواعد مكافحة المنشطات».

واضاف «لن نكشف اسم الرياضي او المسابقة التي يشارك فيها طالما ان نتيجة العينة «ب» لم تعرف بعد، وهو ما سيعرف في الـ24 ساعة المقبلة».