سيؤول: (د ب ا ووكالات):

فتح قرار ترحيل البريطاني، آدم بنغيلي، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، من أولمبياد المقامة حاليا في بيونغ تشانغ الشتوي بكوريا الجنوبية، عقب تورطه في نزاع مع حارس أمن، الباب امام توجيه العديد من الاسئلة حول عدم اتخاذ نفس الاجراء مع اعضاء اخرين، ارتكبوا مخالفات أخرى، ابرزهم الشيخ احمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي، والاسرائيلي اليكس غيلاردي، وفقا لما جاء في تقرير نشره موقع aroundtherings.com.

واشار الموقع المهتم باخبار الدورات الاولمبية واللجنة الاولمبية الدولية، ان الاخيرة اقامت مؤتمرا صحافيا في بيونع تشانغ امس، بحضور المتحدث الرسمي مارك ادامز، الذي قام بشرح تفاصيل طرد العضو البريطاني من الدورة الشتوية المقامة حاليا في كوريا الجنوبية، مؤكدا ان عدم كافية الادلة الى جانب افتراض حسن النية كان السبب الرئيسي وراء عدم اتخاذ اجراءات مشددة مماثلة مع اعضاء اخرين ارتبطوا بالعديد من المخالفات( من بينهم احمد الفهد والعضو الاسرائيلي، بحسب الموقع).

واقر ادامز بان وقوع حادثة البريطاني بنغيلي خلال الالعاب الشتوية لعبت دورا كبيرا في معاقبته على الفور، علما بان عضويته بالاولمبية الدولية ستنتهي في 25 فبراير الجاري.

وكشف الموقع ان المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاولمبية الدولية واجه سيلا من الاسئلة بخصوص التغاضي عن محاسبة احمد الفهد بداعي ان لديه ارتباطات مع مسؤولي كرة قدم من اسيا تتهمهم وزارة العدل الاميركية بتلقي رشاوي، بينما تورط العضو الاسرائيلي في فضيحة جنسية.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد اصدرت بيانا صحافيا قالت فيه: «نرغب في الاعتذار عن سلوك أحد الأعضاء، وتشعر اللجنة بالأسف البالغ للحادث، الذي تسبب فيه آدم بنغيلي».

وأضاف البيان: «بعد مقابلة مع مسؤول لجنة الأخلاقيات والقيم، باللجنة الأولمبية الدولية، فإن العضو البريطاني سيرحل عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية، على الفور».

يذكر أن بنغيلي»40 عاما»، الذي كان متسابقا سابقا في رياضة الزلاجات الصدرية، سوف تنتهي فترة عضويته في لجنة الرياضيين، باللجنة الأولمبية الدولية، التي تستمر لمدة ثمانية أعوام، بنهاية الأولمبياد الشتوي الحالي.

من جانبه، صرح بنغيلي للموقع الإلكتروني الرسمي لأولمبياد بيونغ تشانغ، بأن خلافا وقع مع أحد حراس الأمن، عندما توقف خارج الفندق العائلي الأولمبي، لكنه شدد على عدم وجود أي تشابك بالأيدي.