انتهاء أزمة الزمالك بجدولة ديون عباس

وافق ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق على رفع الحجز عن أرصدة القلعة البيضاء بالبنوك بعد جلسته مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة منذ قليل، فى حضور اللواء إسماعيل الفار رئيس اللجنة المالية المشكلة لإدارة الشئون المالية بالنادى.

وشهدت الجلسة، التي اقيمت امس، موافقة عباس على جدولة مستحقاته لدى نادى الزمالك والبالغة مليوني جنيه و266 ألف دولار مقابل رفع الحجز عن أرصدة النادى بالبنوك لغلق هذه الأزمة بشكل نهائى.

وعادت خزينة نادى الزمالك أمس لممارسة أعمالها من جديد وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، حيث بدأت فى استقبال المستحقات الخاصة بالنادى مثل الاشتراكات من الأعضاء وغيرها أو صرف أى متعلقات، لكن بكامل الإجراءات اللائحية على أن يتم توريد الإيراد يوميًا لحسابات الزمالك بالبنك مثل باقى الأندية والهيئات.

في سياق آخر، يبدأ اليوم، فريق نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عندما يلتقي نظيره ولايتا ديتشا بطل أثبوبيا في مباراة ذهاب دور الـ32 الأول من البطولة الكونفدرالية على ملعب مدينة هواسا في إطار مشوار الأبيض بحثا عن اللقب الأول في البطولة القارية والتي لم يحصدها أي فريق مصري طوال التاريخ باستثناء النادي الأهلي.

الزمالك يدخل المباراة وهو في حالة فنية ومعنوية رائعة خاصة بعد تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة بالدوري وتصحيح الأوضاع واستعادة المركز الثاني بقيادة مدربه إيهاب جلال، ويسعى حاليا لبدء مشواره في الكونفدرالية بكل قوة طمعا في تحقيق لقب البطولة الغالي ومصالحة جماهيره.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك موقعة بطل أثيوبيا بتشكيل يضم، أحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي حمدي النقاو ومحمود علاء وإسلام جمال ومعروف يوسف في خط الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وعماد فتحي ومحمد عنتر في خط الوسط، ونانا بوكو وكاسونجو كابونجو في خط الهجوم.

وفي تنزانيا، يكمل المصري اليوم، مشواره في البطولة ذاتها عندما يحل ضيفا على فريق سيمبا التنزاني بحثا عن نتيجة جيدة تمكنه من مواصلة مشواره القاري وتحقيق إنجاز وبلوغ دور المجموعات من البطولة الإفريقية.