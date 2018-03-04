انطلاق أول تدريب للسعوديات على قيادة وصيانة السيارة

الرياض – الأناضول:

انطلقت أمس، أول دورة لتعليم النساء قيادة وصيانة السيارة، وذلك قبيل شهور من السماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة.

وأعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على حسابها بموقع “تويتر”، بدء دورات مسائية موجهة لأفراد المجتمع في 11 تخصص تقني ومهني للجنسين بمعظم مناطق المملكة، ضمن برنامج التدريب المجتمعي “اتقن” المرحلة الثالثة.

وأشارت إلى أن من بين تلك الدورات دورة التعريف بالقيادة وصيانة السيارات للنساء.

وقال مدير الأنشطة بالمؤسسة سلطان الصنيع إن “دورة التعريف بقيادة وصيانة السيارات للنساء تم إطلاقها من ضمن برامج أتقن تواكباً مع السماح للمرأة قيادة السيارة”.

وأضاف إن البرنامج “نفذ في كليات البنات في أربع مدن هي الأحساء والخبر والرياض وجدة، ويستمر أربعة أسابيع”.

وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج “اتقن” في مرحلته الثالثة نحو 15 ألفاً و507 متقدمًا ومتقدمة، منهم 173 متدربة في دورة التعريف بقيادة وصيانة السيارات للنساء.

وتشمل الدورات التي تقدمها مدربات من جنوب إفريقيا وبريطانيا وأميركا وكندا، معاني اللوحات الإرشادية ومعاني الإضاءات في السيارات ودلالاتها.