انطلاق المرحلة الثانية من خطة تطوير البورصة نهاية مارس المقبل

– شروط الإدراج ستُطبق على أول سوقين … والباب مفتوح أمام أي شركة توفق أوضاعها

– الشركات الخاصة التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار إلى سوق المزادات

– السوق الأول لن يقتصر على 16 سهماً وجاهز لضم عدد شركات أكبر

كتب – محمود شندي:

عقدت هيئة اسواق المال امس حلقة نقاشية عن التطورات التي ستتضمنها المرحلة الثانية من خطة تطوير البورصة لاسيما فيما يتعلق بتقسيم الأسواق بحضور بعض أفراد فريق جاهزية السوق المكون من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والمقاصة حيث تناولوا التطورات الاخيرة التي تتعلق بترتيب المنظومة تمهيداً للتطبيق الفعلي المتوقع إطلاق نهاية مارس المقبل.

واوضح فريق العمل المكون من عبد الرحمن الفيلكاوي وفؤاد العتيقي من الهيئة، وأحمد الجاسم ممثلاً عن البورصة ودعيج الصالح ممثلاً عن الكويتية للمقاصة أن عملية الإدراج في السوقين الأول والرئيسي مفتوح دون التقيد بالعدد الحالي المسجل في كل كيان، مشيرين الى ان شروط الإدراج ستُطبق على أول سوقين، فيما يظل السوق الثالث وهو “المزادات” للشركات الخاملة أو التي لا تتداول بكثافة اضافة الى الشركات التي تقل رؤوس اموالها عن 10 ملايين دينار، فيما يظل الباب مفتوحا أمام أي شركة تنجح في توفيق اوضاعها.

وأوضح الفريق ان آلية التسعير الجديدة وحركة الأسهم التي يمكن ارتفاعها بواقع 5 في المئة وبشكل متكرر لتصل الى مستويات عالية جداً، والعكس صحيح من حيث التراجع السعري للسلع المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي عند الغاء الحد الأقصى والأدنى بواقع 20 في المئة المعمول بها حالياً.

وأشاروا الى أن السوق الأول على سبيل المثال لم يقتصر على عدد الأسهم المتداولة فيه وهي 16 سهماً لكُبرى الشركات من حيث السيولة والقيمة السوقية بحسب معادلة الاختيار بل يُمكن زيادة هذا العدد وفقاً لجاهزية وتوافق اوضاع شركات أخرى مع المعايير المُحددة لذلك السوق.

واشار ممثل الهيئة عبد الرحمن الفيلكاوي الى ان التسوية الموحدة (T+3) كان لها أثرها في زيادة معدل ثقة المؤسسات الاجنبية التي تهتم بالسوق الكويتي، إذ أوضحوا أنها قضت على الكثير من الإشكاليات التي كانت تعترضها في السابق، لافتا الى أن شركات الوساطة المالية وكانت ولا زالت لها دور محوري في التعامل مع ملف تطوير السوق ومساعي الجاهزية للمرحلة الثانية من الخطة، منذ بداية الاختبارات الفنية (3 اختبارات) في 17 ديسمبر الماضي وحتى الاختبار الذي نأمل ان يكون الاخير (يُجري حالياً وينتهي آخر الاسبوع الجاري).

وذكر أن الاطراف المشاركة رصدت بعض الملاحظات خلال الاختبارات السابقة خضعت معظمها للمعالجة، فيما يأتي الدور على آخر تلك الملاحظات ضمن الاختبار الجديد للتأكد من جاهزية الانظمة بحسب الضوابط والمعايير التي ستنظم العملية.

وحول جاهزية الـ OTC أفاد الفيلكاوي ان إطلاقه سيتأخر بعض الوقت عن موعد تدشين المرحلة الثانية من الخطة، ملمحاً الى جاهزية القواعد المناطة بتعاملات الأسهم غير المُدرجة التي سيتم إدراجها خارج المنصة.

وتناول أحمد الجاسم من البورصة تقسيم الأسواق وما هو مطلوب من الشركات التي ستنقل الى المزادات عقب فترة المهلة المُعلن عنها، منوهاً الى ان أسهم السوق الاولى مرتبطة بالقيمة الإسمية كحد أدنى، إلا أنه بين أن تلك القيمة لن تقاس بالاقفال السنوي بل ستقاس بمتوسط السعر على مدار الفترة، مشيرا الى أن البورصة استطلعت آخر الوسطاء وشركات الاستثمار اضافة الى أمناء الحفظ في ما يتعلق بمضمون التقسيم وذلك من خلال نقاشات، لافتاً الى ان الأسهم الخاملة في كل قطاع ستكون خارج حسابات المؤشرات الوطنية الجديدة.

وأضاف أن المزادات تحكمها آليات تسعير تتمثل في إجراء مزادين في اليوم الواحد على كل سهم إلا أن تلك الآلية تمتاز بالمرونة وأن أنظمة السوق تقبل التغيير وزيادة عدد المزادات إذا تطلب الامر ذلك، لافتا الى أن سبل معالجة السيولة لدى تلك الشركات ستكون متاحة ومتعددة كي تنتقل الى الرئيسي، منها الاتفاق مع صانع سوق، او استغلال أسهم الخزينة او تحرير جزء من الملكيات الرئيسية لكبار المساهمين.

وبدوره تناول دعيج الصالح بعض الملفات التي ترتبط بأعمال المقاصة، منها طبقات الحماية التي ستتغير مع المرحلة الثالثة من الخطة بهدف تحقيق أجواء آمنة في السوق مبينا أن توفير طبقات الحماية في ظل منظومة الطرف المقابل المركزي ستكون أكثر عمقاً، ويمكن استخدام أدوات مختلفة لتوفيرها، منها خطابات الضمان او غيرها، فيما تظل المسؤولة النهائية على الوسيط كبداية قبل الانتقال الى الطبقات التالية حال استمرار الاخفاق.

المرحلة الثانية

وتابع الفريق الحديث عن إعادة تقسيم تنفيذ المشروع إلى ثلاثة مراحل وما تتضمنه كل مرحلة، إذ تحتوي المرحلة الثانية التي تُجهز حالياً على كل من، تقسيم السوق ومؤشرات جديدة للسوق، وتسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية.

وتشتمل على فواصل التداول المستمر وجلسة الشراء الإجباري “Buy-in Board” (ستبدأ من الساعة 1:10 ظهراً عقب التداول وتنتهي عند الساعة 1:25 أي لمدة ربع ساعة)، فيما تتضمن تلك المرحلة منصة التداول للشركات غير المدرجة OTC اضافة الى التأكيد المتأخر لأمين الحفظ.

المرحلة الثالثة

تبدأ اختباراتها مايو المقبل، وتتضمن تلك المرحلة كل من، نموذج الوسيط المؤهل، ونموذج مبدئي للوسيط المركزي CCP – السوق الرسمي للأسهم، إضافة الى التسويات النقدية من خلال منظومة: بنك الكويت المركزي/ بنوك تجارية، وتطوير استخدام اقراض واقتراض الأسهم (للمستثمرين) وتطوير إدارة الضمانات بآلية Straight-through-processing الى جانب الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة مع تغيير آلية الترقيم للحسابات.

وتجهز الاطراف المعنية ضمن المرحلة الثالثة ملفات جديدة تتمثل في تطوير آلية إدارة استحقاقات الأسهم claims processing، وطرح أداة إعادة الشراء Repos والتداول على الهامش Margin .

المرحلة الرابعة

ستبدأ اختبارات المرحلة الرابعة بداية 2019 على أن تشتمل على حزظمة من التطورات والأدوات الجديدة منها:

نموذج أعضاء التقاص، نموذج نهائي للوسيط المركزي CCP – المشتقات، و طرح المشتقات، والسندات والصكوك، ووحدات ETFs

وتطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي، وتتوافق المراحل الحديثة بحسب الفريق في جدولها الزمني مع بعض الاستحقاقات التي كان من المخطط تنفيذها في بداية عام 2018، وتتيح في ذات الوقت إمكانية تقديم نموذج الوسيط المركزي CCP بشكل أسرع مما كان مخططاً له من قبل، ويرى الفريق أن التغييرات التي ستطرأ تأتي استكمالا لعملية التطوير التي تم إنجازها في المرحلة الأولى وخطوة تمهد للانتقال إلى المراحل النهائية لمشروع تطوير السوق. وبدأت اختبارات هذه المرحلة في منتصف شهر ديسمبر 2017 مع الأطراف ذات الصلة، للتأكد من جاهزيتهم لتطبيق هذه المرحلة.

واضاف الفريق: “سيؤدي تطبيق هذه المرحلة إلى تحقيق تطور ملحوظ في هيكل السوق من حيث تمييز الشركات المدرجة وفقاً لمعايير تعكس جودة أداء هذه الشركات، ودرجة الشفافية والتواصل مع المستثمرين، بالإضافة إلى سيولة التداولات على أسهمها”.

ونوه الى أنه سيتم تنظيم حركة أسعار الأسهم والمؤشرات وفقاً لمعايير معينة للحد من تأثير المضاربة في أوقات معينة على تقلبات السوق.

وقال الفريق “سيتم مراعاة حالة الشركات عند التطبيق، بحيث يتم تأهيل الشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى السوق الأول والسوق الرئيسي عند تطبيق المرحلة الثانية من المشروع، مع الإبقاء على الشركات التي لم تستوف معايير السوق الرئيسي بهذا السوق ومنحها فترة انتقالية لاستيفاء المعايير المطلوبة”.

وفي حال عدم استيفاء أي من الشركات المدرجة معايير السوق الرئيسي بحد أدنى خلال الفترة الانتقالية، يتم نقل هذه الشركة إلى سوق المزادات.

تنقل الشركات المدرجة حالياً في السوق الموازي إلى السوق الرئيسي إذا كان رأس مالها يصل إلى عشرة ملايين دينار كويتي أو أكثر، وتدرج تلك الشركات في سوق المزادات إذا كان رأس مالها يقل عن عشرة ملايين دينار.

– عملية التصنيف والمراجعة

ستقوم البورصة بإجراء مراجعة بشكل سنوي بهدف التأكد من استيفاء الشركات المدرجة لمعايير الأسواق المختلفة، وإعادة تصنيف الشركات من سوق إلى آخر وفقاً لهذه المراجعة. ويتم إعادة تصنيف الشركات على الأسواق الثلاث وفقاً لهذه المراجعة والتي ينتج عنها إعلان قوائم تعكس حالة الشركات من حيث الانتقال من سوق إلى آخر. وعليه، ستقوم بورصة الكويت بإعلان “قائمة مراقبة الالتزامات المستمرة” والتي تشمل الشركات التي أخلت بالتزام أو أكثر من الالتزامات المستمرة للسوق الأول، و”قائمة الشركات القابلة للتأهيل” والتي تشمل الشركات المرشحة للانضمام إلى السوق الأول بمجرد استيفاءها معايير محددة عند أي مراجعة سنوية.

– العمولات:

ستختلف عمولات التداول على الشركات المدرجة باختلاف السوق الذي تصنف فيه الشركة، بحيث تكون أقل هذه العمولات تلك المرتبطة بالتداول على الشركات المدرجة في السوق الأول لإعطاء حافز أكبر للإدراج في هذا السوق، وترتفع نسبة العمولة بشكل قليل بالنسبة لتداول الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، أما أعلى نسبة عمولة فستكون مرتبطة بالتداول على الشركات المدرجة في سوق المزادات.

المؤشرات الجديدة

أوضح الفريق أن العمل بالمؤشرات الحالية والمتمثلة بالمؤشر السعري والمؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، حيث سيتم إيقاف العمل بهم واستبدالهم بالمؤشرات التالية:

– مؤشر لقياس أداء جميع الأسهم المشمولة في السوق الأول (مؤشر السوق الأول).

– مؤشر لقياس أداء جميع الأسهم المشمولة في السوق الرئيسي (مؤشر السوق الرئيسي).

– مؤشر لقياس أداء جميع الأسهم المشمولة في السوق الأول والرئيسي (مؤشر السوق العام).