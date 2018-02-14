انطلقت على ملاعب مركز شباب القصور بحضور هند الهزاع رئيس قسم الرياضة النسائية بادارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة بطولة كرة السرعة لفئة النساء لدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية بمشاركة جهات وهي الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية، ووزارة الاعلام ووزارة الكهرباء بمعدل 4 لاعبات لكل فريق.

وكانت نتائج البطولة للجولة الاولى سيدات فوز وزارة التربية 2 – 1 وزارة الكهرباء والماء وزارة الاعلام 2 – 1 وزارة الكهرباء والماء وكانت نتائج الجولة الثانية سيدات فوز وزارة التربية 3 – 0 هيئة الرياضة وفوز هيئة الرياضة 2 – 1 وزارة الاعلام.