ميونيخ – وكالات:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بأن حرباً محتملة بين “حزب الله” وإسرائيل ستكون “أسوأ كابوس” و”حرب كارثية”، مشيراً إلى أن احتمالية وقوع هذه الحرب ستودي “بالدمار لأجزاء كبيرة من لبنان”.

وقال غوتيريس في كلمته خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أول من أمس، إن “الوضع في الشرق الأوسط معقد جداً وصعب للغاية، في زيارتي الأخيرة لإسرائيل، لاحظت أن وجود ميليشيات مقربة من إيران قرب الحدود الإسرائيلية، فضلا عن العلاقة بين طهران وبيروت، سيسمح بتعزيز قدرات حزب الله، الأمر الذي يراه الكثير من الإسرائيليين تهديداً لوجودهم”.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تظهر مدى خطورة وتفاقم الوضع السوري وما يخص إسرائيل ولبنان، محذراً من كارثة كبيرة على وشك الوقوع.

وأضاف “أسوأ كابوس بالنسبة لنا، هو اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، فيما إسرائيل وحزب الله لا يريدان ذلك، وهذه الكارثة في النهاية ستؤدي إذا ما وقعت إلى تدمير جزء كبير من لبنان”.

وأوضح “نحن نعلم أن أي شرارة يمكن أن تؤدي إلى ذلك، ولا يسعنا المراهنة على استحالة الصراع .. نحتاج في مجلس الأمن لرؤية مشتركة للوضع في الشرق الأوسط”.

وذكر بأن ما حصل خلال أسبوع واحد قد يصعد من حدة الوضع في سورية، وقصد بذلك إسقاط إسرائيل لطائرة إيرانية من دون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية في العاشر من فبراير الجاري، بينما أسقطت قوات النظام السوري مقاتلة إسرائيلية طراز أف 16 بصاروخ تعتقد السلطات الإسرائيلية أنه روسي الصنع”، مشيراً إلى أن “أي شرارة قد تتسبب بذلك، ولا تسعنا المراهنة على استحالة الصراع”.

من ناحية ثانية، اتهمت السلطات الأميركية أول من أمس، أسامة درويش حماد وعصام درويش حضورياً، وسمير أحمد بيرو غيابياً، بتوريدهم أجزاء خاصة بطائرات من دون طيار لـ”حزب الله” اللبناني.

وذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان، أن “السلطات الاتحادية وجهت تهماً لثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء طائرات من دون طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى حزب الله اللبناني”.

وأشارت إلى أن “المشبوهين أسامة درويش حماد وعصام درويش حماد احتجزا في جنوب إفريقيا في حين لا يزال سمير أحمد بيرو هارباً”.

وأضافت إن “الثلاثة تآمروا وحاولوا تصدير قطع لحزب الله في لبنان خلال الفترة بين العامين 2009 و2013، كان ضمنها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار، ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلي إضافة إلى مناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما ترصده”.