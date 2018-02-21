أحمد الدواس

أحمد الدواس*

احتضنت الكويت في تاريخها القديم بعضاً من الوافدين العرب ممن تركوا أوطانهم هرباً من ظلم الأتراك أو من سوء الوضع في بلدانهم، ورب قائل يسأل عن السبب، فالكويت ليس بها ماء، فالعادة ان الناس يستوطنون بجوار الأنهار مثلاً، لقد جاؤوا إليها لأنهم وجدوا الأمن والاستقرار السياسي، كما كانت تسود بيننا كمواطنين روابط الألفة والمحبة ونشعر بالانتماء للأرض والوطن ومحبة آل الصباح .

العالم العربي ابتليّ في الخمسينات والستينات بأصوات مفكرين عرب تنادي بالاشتراكية، وظهر نظام عربي معروف أوهم العرب بمزايا الاشتراكية والثورة والانقلاب على الملك، فبعد الإطاحة بالملك فاروق في مصر تم إسقاط الحكم الملكي في العراق، وكان في العراق إبان العهد الملكي أفضل الساسة العرب ألا وهو الملك فيصل الأول، الذي ضرب مثالاً رائعاً على الوحدة الوطنية إذ كان قلبه يتسع لاحتضان المواطنين بمختلف انتماءاتهم الدينية، والقبلية والعرقية، فبطانة الملك كانت من العرب والأكراد، مسلمين ومسيحيين، سّنة وشيعة، قبليين وحضر، وأنشأ الملك فيصل مؤسسات حكمت العراق بشكل جيد، توفي الملك في العام 1933، واستمر الحكم الملكي في العراق حتى الانقلاب عليه في يوليو 1958، وتحول النظام في اليمن “السعيد” من النظام الملكي الى الجمهوري فأصبح اليمن غير مستقر مع تقاتل الأخوة اليمنيين ضد بعضهم بعضا، وكانت ليبيا في العهد الملكي إبان حكم أسرة السنوسي أفضل منها في عهد القذافي، وبسقوط القذافي أصبحت ليبيا خليطاً من الإرهابيين والمجرمين، وكان الشيوعيون في كمبوديا قد انقلبوا على الملك سيهانوك عقب تداعيات الحرب الفيتنامية فتدهور حال البلاد بعد ان كانت مستقرة طوال الحكم الملكي، وفي نيبال كان الملك يحكم بلاده المستقرة لكن المعارضة طالبت بتغيير الحكم الى النظام الجمهوري فتنازل الملك وسقطت الحكومة وانهارت الدولة، أما أفغانستان فكان يحكمها ملك ثم أصبحت جمهورية فساءت أحوالها، وكانت أيام الشاه أفضل فترة حكم للإيرانيين من الآن .

هذه صور تدل على تدهور الوضع في البلاد عندما تطالب المعارضة بالتغيير السياسي فتسقط الدولة ضحية لأحداث دموية وأعمال العنف، ومن الصور الأخرى على معاناة الشعوب: النزاع الطائفي بين السنة والشيعة في العراق، وهذا النزاع استمر في الباكستان طوال الثلاثين سنة الماضية، الحرب الأهلية بجمهورية أفريقيا الوسطى، حكم ديكتاتوري في اريتريـا، رئيس كوريا الشمالية يأمر الجائعين في بلاده بقتل الكلاب وأكلها، زمبابوي دمرها الرئيس موغابي، فقر في أوروبا، فهناك نحو 124 مليون أوروبي فقير، مشردون في شوارع بريطانيا وأميركا، فقر في روسيا بسبب أزمة الاقتصاد الروسي، حكومة نيكاراغوا تطلب من شعبها الجائع أكل السحالي، نشوب حرب أهلية بجنوب السودان لما عزل رئيسها وهو من قبيلة الدينكا نائبــه وهو من قبيلة النوير فاندلع القتال بين القبيلتين ورفض الرئيس التفاوض والتسوية حتى الآن.

كذلك يتدهور وضع البلد عندما تتحرك النفوس الخبيثة للمعارضة داخل البلاد، في بلادنا هناك من يريد الانقلاب على الدولة، فئة أو جماعة تحرض المواطنين على السلطة وتدعو الى تغيير الوضع القائم باقتراح تعديل مواد في الدستور وإقصاء آل الصباح من رئاسة مجلس الوزراء وتعيين رئيس وزراء شعبي، ليت هذه الفئة تقارن بلدها الكويت بباقي بلدان العالم التي تعاني من مشكلات جمة لوجدت فوارق كثيرة ولحمدت الله تعالى على ما أنعم عليها من خير وأمن، لكنها فئة ضالة راحت تبحث ليل نهار عمن يُعيدها الى دائرة الضوء، وعقدت ندوة “سقوط السلطات” وزعمت ان «الكويت تمر بأخطر مراحلها»، ولم تأخذ بالحسبان خطورة الوضع الإقليمي .

ليتكم يانواب الأمة، لاسيما من أٌفرج عنهم من السجن تدركون قيمة الكويت، نعم نحن ضد الفساد الحكومي والأداء السيئ للحكومة وكذلك النواب، لكن ماتدعون إليه أفكار خطيرة ضد الوطن، وبإسقاط الضوء على معاناة الشعوب الأخرى مقارنة بوضعنا الداخلي في الكويت، يتضح ان بلادنا تنعم بالأمن والاستقرار، فلنلتف حول القيادة السياسية في ظل الظروف الاقليمية المضطربة، ولاننـزلق مثلما انزلقت تلك الدول التي أشرنا لها في الأمثلة السابقة .

سفير كويتي سابق

aldawas.ahkwt@yahoo.com