انقسام بشأن خطورة إصابة نيمار

باريس-أ ف ب:

انقسمت الاراء في نادي باريس سان جرمان بشأن خطورة الاصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي نيمار في الكاحل اول من امس ضد مرسيليا (3-صفر) في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وخرج نيمار من الملعب قبل عشر دقائق من نهاية المباراة بسبب التواء في الكاحل الايمن.

ولم يعلن النادي الباريسي حتى الان عن طبيعة الاصابة او احتمال غياب نيمار عن الملاعب، لكنها جاءت قبل مواجهتين قويتين للفريق، ضد مرسيليا مجددا غدا في ربع نهائي كأس فرنسا، ثم ريال مدريد الاسباني في باريس في السادس من مارس في اياب الدور الثاني لدوري ابطال اوروبا (فاز ريال ذهابا 3-1).

وأبدى الاسباني اوناي ايمري مدرب الفريق عقب المباراة تفاؤله بشأن اصابة نيمار «الفحص الاول في غرفة تبديل الملابس اظهر انه التواء، سنقوم بفحص طبي لمعرفة ما هو هذا الالتواء».

واضاف «نيمار اكثر هدوءا، سننتظر هذا الفحص وسنكون متفائلين»، مؤكدا انه «اذا كان يتعين علي القول نعم ام لا، اقول نعم» للتفاؤل.

لكن مواطن نيمار تياغو سيلفا بدا متشائما باحتمال مشاركة زميله مجددا امام مرسيليا في ربع نهائي الكأس لأن «كاحله كان منتفخا حقا. انا لست طبيبا، لكني اعتقد بأنه لن يتمكن من المشاركة غدا».

وتابع البرازيلي لشبكة «كانال بلوس» الفرنسية «يجب ان يرتاح».

وكان رأي حارس المرمى الفونس اريولا مشابها بقوله «صحيح ان رؤية ذلك كانت مؤثرة، وكان (الكاحل) متورما جدا. لا اعرف متى سيعود وآمل ذلك في وقت قريب».