انقلاب شاحنة محملة بالكراتين يغلق طريق الملك فهد 3 ساعات

كتب – منيف نايف:
تعامل رجال الاطفاء مع حادث انقلاب شاحنة محملة بالكراتين على طريق الملك فهد السريع عند الكيلو 97 في اتجاه مدينة الكويت ما ادى الى اغلاق الطريق لأكثر من ثلاث ساعات.
وبحسب مصدر اطفائي فإنه فور تلقي غرفة عمليات الاطفاء بلاغا بالحادثة توجه رجال مركز الاسناد الى الموقع ورفعوا الشاحنة والكراتين المتناثرة على الطريق واعادوا حركة السير التي توقفت.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المو
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
كتب ـ مشعل السنعوسي: لقي قائد دراجة نارية مصرعه واصيب عاملان اثر اصطدامه بالعمال ا