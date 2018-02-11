انقلاب شاحنة محملة بالكراتين يغلق طريق الملك فهد 3 ساعات

كتب – منيف نايف:

تعامل رجال الاطفاء مع حادث انقلاب شاحنة محملة بالكراتين على طريق الملك فهد السريع عند الكيلو 97 في اتجاه مدينة الكويت ما ادى الى اغلاق الطريق لأكثر من ثلاث ساعات.

وبحسب مصدر اطفائي فإنه فور تلقي غرفة عمليات الاطفاء بلاغا بالحادثة توجه رجال مركز الاسناد الى الموقع ورفعوا الشاحنة والكراتين المتناثرة على الطريق واعادوا حركة السير التي توقفت.