اوليفيرا: ترتيب كاظمة لا يقلقني وأثق باللاعبين

كتب – محمد إبراهيم:

أبدى البرتغالي توني اوليفيرا مدرب كاظمة عن سعادته بالروح القتالية للاعبي فريقه ونجاحهم في العودة من بعيد وتعويض تأخرهم بالشوط الاول وخطف الفوز على السالمية بهدفين لهدف اول من امس بالدوري، مبينا ان السفير قاتل خلال دقائق المباراة ال90 الا ان التوفيق لم يحالفه بالشوط الاول قبل ان يعود بقوة بالحصة الثانية ويحقق الفوز.

وحول تراجع ترتيب كاظمة اكد ان الامر لا يقلقه خاصة في ظل وجود اكثر من 4 فرق في نفس المنطقة، مشددا على انه يثق في قدرة لاعبي فريقه على العودة بشكل اقوى ومواصلة تحقيق النتائج الايجابية للتقدم في الترتيب.

ولفت إلى أن كاظمة يلعب دائما لتحقيق الفوز ويقاتل من اجل ذلك، مبينا أن اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية تعمل دائما باجتهاد وبشكل مستمر من اجل الارتقاء بقدرات اللاعبين ونتائج الفريق، واعدا بتحقيق الأفضل في المباريات القادمة التي يعتبرها الفريق بمثابة مواجهات كؤوس.

وبين اوليفيرا انه لا يمكن الحكم على مستوى المحترفين الجدد البرازيلي فاندرلي والبيروفي هيرنان حيث يحتاج الثنائي للمزيد من الوقت للانسجام مع بقية اللاعبين والتأقلم مع أجواء الدوري، مستطردا أن هناك بعض اللاعبين لا يعرفون المحترفين جيدا حيث لم يتدربوا معهم إلا حصصا معدودة.

وكان مجلس إدارة كاظمة بقيادة أسعد البنوان مكافأة قدرها 200 دينار لكل لاعب في كتيبة البرتقالي بعد نجاح الفريق في الفوز على السالمية ورفع رصيدهم الى 12 نقطة.