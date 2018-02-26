إيران تهاجم السعودية وتخلي مسؤوليتها عن جرائم اليمن

طهران – وكالات: أخلت وزارة الخارجية الإيرانية مسؤولية بلادها عن الجرائم التي تحدث في اليمن، على أساس «أن ما يحدث في اليمن من جرائم هو فعل سعودي بسلاح بريطاني وأميركي»، بحسب زعمها.

وهاجمت الوزارة في بيان، المملكة العربية السعودية، زاعمة ان لديها انتقادات متزايدة بشأن إدارة السعودية لفريضة الحج، ومضيفة إن «على العالم الإسلامي التفكير جدياً ببدائل لسوء إدارة السعودية لفريضة الحج».

وذكرت أن ما يحدث في اليمن من جرائم هو فعل سعودي بسلاح بريطاني وأميركي، مدعية انه يجب أن هناك تحركاً دولياً لوقف الحرب السعودية على اليمن.

وأشارت إلى أن اتهام إيران بإرسال السلاح إلى اليمن مجرد أكاذيب.