وقعت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات (جنوب افريقيا)-التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات الكويتية- مؤخرا اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة امديك المالكة للعلامة “ايفرجرين لايف ستايل” والمتخصصة في مشاريع ما بعد التقاعد في جنوب افريقيا.

وتضمن اتفاقية الشراكة ان يكون المنتج المشروع التقاعدي والذي تبلغ قيمته 3 مليار راند افريقي في منتجع بحيرات زيمبالي غير مسبوق ويوفر منصة لاطلاق خطط توسعة “ايفرجرين” في اقليم كوازولو ناتال.

تأسست مجموعة امديك في عام 1989، وهي شركة تطوير عقاري واستثماري مملوكة للقطاع الخاص، ورائدة في تطوير نمط الحياة الحضرية في جنوب أفريقيا. وتشمل محفظتها الرائدة مشاريع متعددة الاستخدام في منطقة ملروز أرش الشهيرة، ووادي بيرل فالي وفال دي في كيب الغربية، فضلا عن العلامة التجارية “ايفرجرين لايف ستايل” مع قرى التقاعد ستة التابعة للعلامة.

ومع التركيز الرئيسي على زيادة الفرص الاستثمارية المطروحة للمتقاعدين على الصعيد المحلي، عقدت شركة أمديك مؤخرا صفقة بقيمة 675 مليون راند افريقي مع مجموعة بي اس جي المدرجة في بورصة جوهانسبيرغ للأوراق المالية، والتي ستشهد توسع العلامة التجارية “ايفرجرين لايف ستايل” إلى 3000 منزل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 750 وحدة للمتقاعدين في مشروع “ايفرجرين لايف ستايل-بحيرات زيمبالي”.

يشكل مشروع “ايفرجرين لايف ستايل-بحيرات زيمبالي” جزء من منتجع زيمبالي بحيرات زيمبالي الذي يحظى بتقدير كبير. ويتضمن شقق يتم بيعها على أساس التملك مدى الحياة. وهي موجهة نحو متطلبات سوق التقاعد لتأمين المعيشة التقاعد لمن هم فوق 55، وسوف يتوفر مركز للرعاية الصحية في المشروع، ومرافق معيشية مساندة بالاضافة الى مجموعة من وسائل الراحة لنمط حياة فاخرة. كما سيتيح للمقيمين الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك ملعب غولف جديد بعدد 18 حفرة، وبحيرة تبلغ مساحتها 30 هكتارا، ومرافق رياضية، وطرق لاستيعاب سائقي الدراجات الهوائية، والعدائين، أو أولئك المتقاعدين الراغبين في التنزه فقط.

قال فيل دي سيلفا، نائب الرئيس الأول للعمليات في شركة ايفا للفنادق والمنتجعات-جنوب افريقيا: “يسرنا أن نكون شريكا مع علامة تجارية تشاركنا ذات الرؤية، وهي إحداث ثورة في حياة التقاعد. والأهم من ذلك، أن هذا الاتفاق يعني أن جميع المرافق داخل “ايفرجرين لايف ستايل-بحيرات زيمبالي” سوف تكون كاملة 100٪ قبل انتقال الساكن الاول للمشروع”.

وأضاف دي سيلفا: “هذه خطوة موفقة وكبيرة نحو تطوير منتجع بحيرات زمبالي بشكل عام، حيث أننا قد انتهينا الآن من مبيعات الأراضي بقيمة 650 مليون راند، مما مكننا من البدء في أعمال البناء في أوائل عام 2018، ومن المتوقع أن تتم عمليات التحويل الاولى بحلول نهاية عام 2018 “.

من جانبه قال جيمس ويلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة امديك: “لطالما كانت ايفرجرين دوما مبدعة في توفير نمط حياة عظيمة، بدلا من أن تكون مجرد مطور عقاري. كل قرية من قرى “ايفرجرين” مختلفة، وتركيزنا الأساسي هو على خلق فرص تقاعد آمنة، وإعدادات مثالية، في ضواحي رائجة ومألوفة، وعلى مقربة من وسائل الراحة والمستشفيات والمرافق الرياضية والترفيهية، وتتوافر في زيمبالي كل هذه العوامل. لذلك يسرنا أن ندمج علاماتنا التجارية لإنشاء” ايفرجين لايف ستايل-بحيرات زيمبالي”.